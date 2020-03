Zavetišče Ljubljana bo sprejemalo ljubljenčke obolelih za covidom-19

V zavetišču Ljubljana so pripravljeni na sprejem zapuščenih domačih živali, katerih edini skrbnik bo zaradi okužbe z novim koronavirusom hospitaliziran. Prostora imajo za okoli 50 živali z območja pristojnosti zavetišča.



Bolni skrbniki naj živali ne vozijo v zavetišče, tamkajšnji zaposleni jih bodo prevzeli na terenu, skrbnikom pa jih bodo vrnili po odpustu iz bolnišnice. Storitev bodo morali plačati imetniki živali.



»S še vedno aktivnimi posvojitvami sproščamo zmogljivosti zavetišča, zato to ni povsem zaprto. Protokol prevzema takšne zapuščene živali na terenu bo enak kot doslej v podobnih primerih (ko so skrbniki umrli ali bili hospitalizirani zaradi drugih razlogov), in sicer na prijavo pristojnih služb in/ali ob prisotnosti policije. Seveda bomo ob tem upoštevali vse ukrepe za samozaščito in omejevanje širjenja okužbe,« je povedal vodja zavetišča Marko Oman.



Oskrba teh živali bo potekala enako kot doslej. Ob sprejemu vsako zapuščeno žival namestijo v karanteno, pse najmanj za deset dni, mačke in druge živali za najmanj dva tedna. »Tudi doslej smo imeli primere nalezljivih bolezni, tudi takšnih, za katerimi zbolijo ljudje, kot je mikrosporija ali mačja bolezen (pri kateri gre za glivično okužbo kože). Dela v zaščitni opremi smo že vajeni in protokolov oskrbe ni bilo treba veliko dopolnjevati,« je dejal Oman.

Tudi hišni ljubljenci naj se čim manj gibljejo na javnih mestih

Doslej ni bilo potrjeno, da se hišni ljubljenci lahko okužijo in zbolijo za novim koronavirusom. A Oman opozarja, naj se ti čim manj gibljejo na javnih mestih. »Psov nikakor ne puščajte brez nadzora. Mačk ne spuščajte ven, temveč jim opravljanje potreb zagotovite na mačjem stranišču. Priporočamo redno umivanje rok pred in po ravnanju z živalmi. Priporočljivo se je izogibati božanju, objemanju, ljubkovanju živali, saj o bolezni ne vemo toliko, kot bi si želeli.«

Oboleli naj se izogibajo tesnim stikom z domačimi živalmi

Ljudje, ki so zboleli za novim koronavirusom, ali so v karanteni zaradi možne okužbe, naj se izogibajo tesnim stikom z domačimi živalmi. Za te naj skrbijo drugi člani gospodinjstva. »Če to ni mogoče, vzdržujte dobro higieno in nosite masko za usta in nos,« svetuje Oman. V primeru hospitalizacije lastnika naj žival ostane doma in naj zanjo poskrbijo ostali člani gospodinjstva. V vsakem primeru svetujemo, da živali ne zapuščajo na ulici. Če bo edini skrbnik živali hospitaliziran, bo zapuščeno žival prevzelo zavetišče. Verjamemo, da smo odgovorna družba in da se živali ne bo zapuščalo.«

Psi naj bodo na povodcih

Pa vendar so ob začetku uveljavitve ukepov proti širjenju covida-19 v zavetišče Ljubljana sprejeli več klicev s prijavami o izgubljenih in najdenih živalih, saj je več skrbnikov izkoristilo dodaten prosti čas in lepo vreme za aktivnosti v naravi. Takoj so izdali priporočila, naj bodo psi ves čas na povodcih, da lastniki vsako pogrešanje živali takoj prijavijo zavetišču in da tudi najditelji vsako najdbo pogrešane živali sporočijo zavetišču.



Od 11 sprejetih prijav najdenih živali so morali v zavetišču sprejeti le enega zapuščenega psa. Rezultat je boljši kot pretekla leta, ko so v enakem obdobju na teden sprejeli v povprečju štiri do sedem psov in med deset in dvajset mačk.



V zadnjem tednu so v zavetišče sprejeli le tri najdene pse, od katerih so dva vrnili skrbnikom. Sprejeli so tudi pet mačk, vse so bile bolne ali poškodovane in potrebujejo veterinarsko oskrbo.



Sprejem živali v zavetišče Ljubljana je trenutno omejen le na nujne primere, kar se pozna predvsem pri veliko manjšemu številu sprejetih mačk, saj pri prostoživečih – delež teh je v tem obdobju največji – ne opravljajo sterilizacije in kastracije.