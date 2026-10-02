Zavetišče Ljubljana: živali čakajo na človeka, ki jih ne bo zapustil (VIDEO)

Ob svetovnem dnevu živali in mednarodnem dnevu oskrbnikov živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, smo obiskali Zavetišče Ljubljana na Gmajnicah. Tam je trenutno približno 140 mačk in 30 psov, ki čakajo na nov dom. V Zavetišču Ljubljana trenutno 170 živali čaka na nov dom. FOTO: Leon Vidic Z vodjo zavetišča Oljo Ivanović smo se pogovarjali o najpogostejših razlogih, zaradi katerih živali pristanejo v zavetišču, o zahtevnem delu oskrbnikov, odgovornem lastništvu in posvojitvah. »Vsak nov posvojitelj si zasluži vedeti, kaj je bilo z živaljo,« pojasnjuje Olja Ivanović. FOTO: Leon Vidic »Na žalost bom rekla, da v naši državi še nismo odgovorni kot družba do živali,« opozarja Olja Ivanović. »Vsako leto je zapuščenih živali še vedno več.« FOTO: Leon Vidic Delo v zavetišču je veliko več kot zgolj ...