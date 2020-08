Zavetišču Perun visoka globa, a delo še opravlja

Inšpekcija lastniku zavetišča Perun izrekla za 13.000 evrov globe in opomin.

Kljub kršitvam pogodbe Pirc še dela za Kranjsko Goro in Jesenice.

Letos zavetišče iz teh občin sprejelo šest mačk.

Visoka globa za več kršitev

Zavetišču, ki ga vodi Branko Pirc, se zdaj odrekata tudi jeseniška in kranjskogorska občina. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Letos še brez nadzora

V petih mesecih iz dveh občin obravnavali sedem živali

Lastniku edinega gorenjskega zavetišča za zapuščene živali Perun Branku Pircu je inšpekcija uprave za varno hrano izdala prekrškovno odločbo, v kateri mu je naložila 13.042 evrov kazni in 1334 evrov povračila sodnih stroškov. Zavetišču, ki mu je še januarja letos v bran stopilo sedem županov gorenjskih občin, se – sicer nerada – odrekata tudi jeseniška in kranjskogorska občina, s katerima je imelo sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje nalog javne službe zaščite zapuščenih živali.V občini Jesenice so pogodbo z zavetiščem z Blejske Dobrave, pri katerem je inšpekcija ugotovila številne kršitve, tudi takšne, ki pomenijo hude kršitve določb koncesijske pogodbe, prekinili šele po tem, ko je pogodbo konec januarja odpovedalo zavetišče, vendar so za njegove storitve še vedno plačevali. Perun je po določilu iz koncesijske pogodbe storitve dolžan opravljati za čas veljavnosti pogodbe, dokler občina ne najde drugega izvajalca, kar je najpozneje do konca tega leta, so pojasnili na občini. Februarja so objavili javni razpis za podelitev koncesije drugemu izvajalcu, a se nanj ni prijavil nihče. Septembra bodo razpis objavili še enkrat.V občini Kranjska Gora so odpoved koncesijske pogodbe podpisali 9. marca, vendar je tudi tam zavetišče še po tem datumu opravljalo naloge javne službe zaščite zapuščenih živali. Po preklicu epidemije so na občini pripravili razpis za izbor novega koncesionarja, ki je bil v uradnem listu objavljen 12. junija. Novi koncesionar – njegovega imena niso povedali, ker postopek izbire še ni končan – bo dejavnost začel opravljati 1. septembra. Druge gorenjske občine, s katerimi je zavetišče imelo sklenjeno pogodbo – skupno je šlo za 17 občin, tako rekoč vso Gorenjsko –, a jo je prekinilo januarja in februarja, so rešitev za zapuščene živali našle pri drugih zavetiščih (Gmajnice, Horjul, društvo Žverca).Spomnimo, inšpektorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave novembra lani, da v zavetišču nikoli ni na voljo mačk za oddajo, v drugih zavetiščih pa jih mrgoli, marca letos v zavetišču opravila pregled in ugotovila številne kršitve. Trinajstega marca mu je izdala ureditveno odločbo.Na vprašanje, ali bo Pirc dobil tudi prekrškovno odločbo, so na upravi za varno hrano takrat odgovorili, da bo izdana tudi odločba o prekršku, in 6. marca se je to zgodilo; za sedem prekrškov so Pircu izrekli enotno globo 13.042 evrov, za enega pa opomin. Izrečena kazen je za slovenske razmere visoka, dobilo naj je ne bi še nobeno slovensko zavetišče za zapuščene živali.Vse kršitve se nanašajo še na leto 2018. Pirc, denimo, ni vodil evidenc o živalih, ni imel potrdil o posegih, v skupinski boks je namestil prostoživeče zapuščene mačke, odlovljene na različnih območjih, novim skrbnikom je oddajal živali, ki niso bile veterinarsko pregledane ali mikročipirane, ni aktivno iskal lastnikov za živali, predvsem mačke ..., pri čemer je kršil več členov pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali in zakona o veterinarskih merilih skladnosti.Letos v zavetišču ni bilo izvedenega nadzora, so dejali na inšpekciji uprave za varno hrano. Ta je sicer prejela prijavo glede domnevnih nepravilnosti – spletna in facebook stran zavetišča z živalmi, ki iščejo dom, je bila spet prazna – vendar se je »po preučitvi dejstev« odločila, da inšpekcijskega postopka ne uvede.Je pa inšpekcija opravila pregled dokumentacije za obdobje od 1. januarja do 1. junija letos. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je zavetišče na območju občin Kranjska Gora in Jesenice obravnavalo enega lastniškega psa, ki je bil vrnjen lastniku, in šest mačk, od katerih so bile tri mikročipirane in oddane novim lastnikom, tri pa so bile vrnjene na lokacijo pobiranja. Pirc je ob pregledu zagotovil, da so bile vse živali, ki so bile nameščene v zavetišču, oglaševane na spletni strani zavetišča.