Žavlje končno na slovensko-italijanskem »meniju«

Italijanski okoljski minister Costa bo preveril trenutno stanje v železarni Žavlje. Foto Jure Eržen

Ljubljana – Okoljski minister Simon Zajc izpolnjuje obljubo, ki jo je dal že njegov predhodnik Jure Leben: z italijanskim ministrom za okolje Sergiom Costo se je sestal na temo emisij oziroma čezmejnih vplivov iz železarne v Žavljah in v zvezi z gradnjo sežigalnice, ki jo Italija načrtuje v Štivanu tik ob slovenski meji. O tem sta spregovorila ob robu Sveta EU v Luksemburgu.Kot so sporočili z okoljskega ministrstva (Mop), sta se z ministrom Costo dogovorila o rednem obveščanju glede izpolnjevanja pogojev za delovanje železarne v skladu z evropsko zakonodajo. Minister Costa bo preveril trenutno stanje in o tem obvestil ministra Zajca, razume pa tudi skrb slovenske strani zaradi umestitve sežigalnice v Štivanu na občutljivo kraško območje, kjer se nahaja za našo državo pomemben vir pitne vode. Pojasnil je, da je odločanje glede tega projekta v pristojnosti dežele Furlanije Julijske krajine, zato bo vprašanje naslovil na deželno raven in o tem obvestil Mop. Minister Costa pričakuje, da se bodo na deželni ravni ustrezno odzvali.Prvi okoljski aktivist iz mednarodnega društva za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green Vojko Bernard srečanje na visoki ravni pozdravlja. »Končno in hkrati prepozno. Narejen je prvi korak, zdaj čakamo na drugega,« se je odzval za Delo.