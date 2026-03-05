Leta 2030 bo med delovno aktivnimi več kot četrtina tujcev

Zavod za zaposlovanje, celjska območna obrtno-podjetniška zbornica, mestna občina Celje in zavod Vozim so drugič zapored na Celjskem sejmu organizirali sejem, na katerem so delodajalci iz Celja, Velenja, Maribora in Ljubljane iskali nove sodelavce. Predstavili so se tudi različni zavodi s srednješolskimi in visokošolskimi programi, obiskovalci so dobili informacije delodajalcev, ki ponujajo študentsko delo, prakso, štipendiranje in tudi občasno delo upokojencev.

Zavod se tri leta aktivno vključuje v reševanje pomanjkanja delovne sile in pripravlja različne karierno-zaposlitvene dogodke tudi v tujini, delovne sile v Sloveniji namreč primanjkuje. Tako je med vsemi aktivnimi prebivalci Slovenije (941.267) zaposlenih 147.580 tujcev, kar je 15,7 odstotka, večina prihaja iz držav zunaj Evropske unije. Po analizi ministrstva za delo bo delež tujih delavcev leta 2030 znašal 26 odstotkov.