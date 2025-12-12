Zavrnitev SD lahko vpliva na slabši rezultat Preroda

S političnim komentatorjem Bogdanom Biščakom smo analizirali neuspelo povezovanje med strankama SD in Prerod ter posledice za levosredinski pol. Pa tudi, kakšna spoznanja nam lahko ponudi referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v luči parlamentarnih volitev.

Ambicije, s katerimi je Vladimir Prebilič vstopil v politiko z ustanovitvijo stranke, so bile na njihovi strani zelo velike, celo tako velike, da bodo premagali Svobodo na volitvah in tako dobili možnost imeti predsednika vlade. S povezovanjem s SD bi se tej ambiciji odpovedali oziroma pokazali, da na to ne računajo več, meni Biščak.