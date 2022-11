Zavrnitveni kvorum doslej dosežen le dvakrat

Tako zagovorniki zakonov o RTV, vladi in dolgotrajni oskrbi kot tisti, ki uveljavitvi zakonov nasprotujejo, pričakujejo rezultate glasovanja na današnjih referendumih, ki se je končalo ob 19. uri.

Po preštetih okoli tretjini glasovnic kaže na to, da bodo zakoni potrjeni.

Ali je bil zahtevani kvorum dosežen - proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov mora glasovati 338.869 volivcev - naj bi bilo znano okoli 22. ure. Zavrnitveni kvorum je bil doslej sicer dosežen le dvakrat. Volivci so leta 2015 zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, lani pa še novelo zakona o vodah.

Nika Kovač: Glas za javno RTV je glas za neodvisne medije

»Nisem skrivala, da sem se tega referenduma izjemno bala, saj so ljudje utrujeni od nenehnih glasovanj in od prepirov ter si predvsem želimo živeti v strpnem svetu, kjer velja načelo dostojnega življenja. Hkrati imam ogromno upanja, ker je glas za javno RTV glas za neodvisne medije, ki kritizirajo vse politike, ki omogočajo demokratično družbo, glas za je glas za strpnost in solidarnost. Zato upamo, da se je skupnost ponovno prebudila in da bomo na tem referendumu zmagali,« je v pričakovanju rezultatov glasovanja dejala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, ki se je izjemno angažiral pri prepričevanju volivcev naj podprejo zakon o RTV.

»Ljudje v Sloveniji so večkrat pokazali, da ne glede na starost in kako različni smo si, kako različne poklice opravljamo, si želimo enega - zaščite skupnosti, javnega dobrega, drug drugega, korektne družbe in dostojnega življenja za vse. Ta referendum je bil prav to. Spraševali smo se, ali želimo demokratične medije, ali si želimo politiko ven iz RTV. Upam, da smo pokazali, da smo tu zato, da premagamo zlo. Upam, da se bomo danes veselili. Vsi smo napeli vse sile.«

Golob: Referendumska kampanja je bila dobra

Referendumska kampanja pred današnjimi referendumi o zakonih o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi je bila dobra, je pa »imela nekatere zanimive vložke«, je dejal premier Robert Golob ob oddaji glasu danes popoldan na volišču v Kromberku pri Novi Gorici. Po premierjevih informacijah so se ljudje v popoldanskem času nekoliko bolj množično udeležili glasovanja na referendumu, s čimer je zadovoljen. »Niti sekundo ne dvomim v izid,« je ob oddaji glasu še dejal Golob.

V volilnem štabu koalicije v Ljubljani se sicer že zbirajo predstavniki koalicije. Med drugim sta že prišli ministrica za kulturo Asta Vrečko in za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ter poslanec Levice Miha Kordiš.

Janše ne bo v štab SDS

Zdaj čakamo na končne rezultate in tudi prve odzive. Štab SDS je vrata odprl pred slabe pol ure. Predsednik stranke Janez Janša je v tujini, zato ga nocoj ne bo, so pa na Trstenjakovi že zbrani poslanci Alenka Jeraj, Branko Grims in Zvonko Černač, ki bodo predvidoma ob 20. uri komentirali prve izide.