Makedonsko veleposlaništvo ga je zavrnilo, sprejel ga je slovenski parlament

Filip Trajkovski, mladi Makedonec, ki se je odločil, da bo magisterij iz mednarodnih odnosov opravil v Sloveniji, je delil svojo zgodbo o obravnavi tujih študentov v naši državi, ki odmeva v makedonskih medijih.

»Ljubljana je funkcionalno in organizirano mesto s kulturo in higieno na zavidljivi ravni. Spomnilo me je na to, kakšni bi lahko bili naši kraji, pa niso. Vendar namesto iskanja razlogov bom delil primer,« začne svojo objavo.

Eden izmed pogojev za zaključek njegovega študija je obvezna praksa, ki mladim omogoča pridobivanje izkušenj. Filip se je tako odločil, da bi svoje znanje najbolje uporabil na Makedonski ambasadi v Ljubljani. Poln navdušenja in želje po delu ter učenju je potrkal na vrata ambasade in se predstavil. Povedal je, da je pripravljen na kakršno koli obliko prakse, brez nadomestila, in da želi le spoznati delo ter služiti svoji domovini. Kmalu je bil deležen zmedenega pogleda in odgovora, da trenutno ne vedo, ali je kaj takega sploh mogoče, in da tudi če bi bilo, bi postopek za sprejem trajal celo do šest mesecev.

Popolnoma razočaran, a ne presenečen, se je zahvalil in odšel. Naprej ni razmišljal, dokler ni obiskal sejma pripravništev, kjer je bil slovenski parlament edini, ki je ponujal pripravništva, povezana z njegovim študijem. »S svojo nepopolno slovenščino sem se prijavil in se pogovoril z generalno tajnico Uršulo Zore Tavčar, ki je prepoznala moje delo in me povabila na sprejem.«

Po nekaj srečanjih in pogovorih je dobil enomesečno pripravništvo v državnem zboru. »Kljub temu, da sem tuji študent, sem deležen enake obravnave in velike potrpežljivosti s strani vseh. Nihče me ne vidi kot manjvrednega,« dodaja. Vse, kar je bilo potrebno, je bila veljavna dokumentacija, nekaj srečanj in želja po sodelovanju.

V svoji objavi odpira razpravo o institucionalni kulturi doma in v tujini ter bralcu prepušča, da sam presodi, ali morda ne zahtevamo veliko, ampak pričakujemo premalo.