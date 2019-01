Zaželena koprska novogradnja končno v prodajo?

Stanovanja nared za vselitev

25

milijonov evrov znaša informativna cena za poslovno-stanovanjski kompleks v celoti

Povpraševanja je veliko

2500

evrov ali več za kvadratni meter bo po oceni nepremičninskih posrednikov cena stanovanj v novogradnji na Ferrarski ulici

8000

evrov ali več naj bi bilo treba odšteti za parkirišče v podzemni garaži

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je pred leti prevzela v upravljanje poslovno-stanovanjski objekt na Ferrarski ulici v Kopru, je včeraj končala zbiranje ponudb za nakup kompleksa kot celote. Gre za 164 stanovanj, v velikosti od 38 do 154 kvadratnih metrov, in 29 poslovnih prostorov ter 417 parkirnih mest v podzemni garaži.Zgradbo, ki stoji v bližini koprskega sodišča, je leta 2013 zgradila družba ES Gorica. Ta je leta 2015 končala v stečaju. DUTB, ki je bila z dobrimi 35 milijoni evrov največja upnica omenjene družbe, je nepremičnino prevzela iz stečajne mase in vanjo dodatno investirala. Razpis za prodajo so objavili proti koncu lanskega leta. Informativna cena znaša 25 milijonov evrov (brez pripadajočega davka).»Postopek prodaje celotnega poslovno-stanovanjskega objekta na Ferrarski ulici v Kopru je v sklepni fazi. Če objekt kot celota ne bo prodan, bo DUTB predvidoma februarja ali marca začela postopek individualne prodaje posameznih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami,« so povedali v službi za korporativno komuniciranje DUTB. Nepremičnino bodo predvidoma prodajali po preverjenem načinu draženja, kot so to storili pri prodaji stanovanj v ljubljanski soseski Celovški dvori in koprskem Nokturnu.»Stanovanja v objektu so bila sicer v zadnjih mesecih v celoti osvežena in so pripravljena na prodajo in vselitev,« so navedli. Števila prispelih ponudb v DUTB ne razkrivajo, saj bi ta informacija utegnila vplivati na trg. Izvedeli smo le še, da so ponudbe zagotovo prišle in da so med interesenti tako domači kot tuji kupci.»Skoraj vsaka tretja stranka, ki pride do nas, nas povpraša, kdaj bodo stanovanja nasproti sodišča naprodaj. Zanimanja je res veliko,« je povedal Kristjan Miklavčič iz nepremičninske agencije Dodoma. Po njegovih pričakovanjih bo kompleks prodan že kar v celoti, končna cena posamičnih stanovanj pa naj bi se gibala okrog 2500 evrov na kvadratni meter, kar se mu zdi z vidika povpraševanja sprejemljivo.»Gre za zelo dobro lokacijo blizu središča mesta, tudi gradnja je videti kakovostna. Kot je slišati, naj bi bil med interesenti za nakup celotnega kompleksa eden od lokalnih podjetnikov,« je dejal Tilen Martinuč iz koprske agencije Apertura. Če se bo morebitnemu vmesnemu kupcu finančna konstrukcija izšla, sogovornik meni, da bi bila posamezna stanovanja na voljo za nakup še pred poletjem.Po Martinučevi oceni utegne cena kvadratnega metra manjših stanovanjskih enot dosegati 2700 evrov, večjih pa 2600 evrov, dodatno pa naj bi bilo treba odšteti še od osem do deset tisoč evrov za parkirišče. Za poslovni del sogovornik pričakuje, da se bo cena gibala od 1700 do 1850 evrov za kvadratni meter. Za ta del naj bi se zaradi lokacije zanimali predvsem odvetniki.