Zaživela spletna stran pediatrov o cepljenju

Objavljeni tudi stranski učinki

Ljubljana – Ljudje, ki iščejo informacije o cepljenju, najdejo na spletu podatke na razpršenih mestih. Pediatri so zato predlagali, da bi vse pomembne podatke objavili na enotni spletni strani, ki je zdaj zaživela. Na naslov www.cepljenje.info vabijo vse generacije, ki imajo vprašanja ali dvome o cepljenju in cepivih.V Združenju za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu so dolgo snovali spletno stran, ki zagotavlja preverjene informacije o pomenu in poteku cepljenja. Na njej so pojasnjena znanstvena dejstva o obveznih in priporočenih cepljenjih za otroke in odrasle. »Pediatri s to spletno stranjo ponujamo poštene odgovore na vprašanja o cepljenju vseh vrst, podprte z lastnimi izkušnjami, in upamo, da bodo te strani postale vodilo za razumevanje in sprejemanje cepljenja v naši družbi,« je poudaril predsednik združenja, ki v svoji zdravniški karieri še ni naletel na hude zaplete po vbrizgu cepiva.Pediaterje izpostavil, da se v praksi srečujejo s starši, ki izražajo strah pred cepljenjem otrok, ta strah pa je po njegovem predvsem odraz pomanjkanja verodostojnih informacij: »Po spletu iščejo podatke, brskalniki pa jih nehote preusmerijo na strani, ki njihovo negotovost še povečujejo.« Baš je zato zadovoljen, da so uredili spletno stran, ki bo morda pregnala kakšen dvom o varnosti cepljenja. Po njegovih izkušnjah so cepljeni otroci bolj zdravi in imajo manj alergij. Tiste, ki cepljenju še vedno ne zaupajo, ponavadi sam prepriča z lastnim zgledom. Pove jim, da sta tudi njegova otroka cepljena, in to ne le po obveznem programu. Po njegovih besedah tistih pravih nasprotnikov cepljenja, ki odklanjajo vsa cepljenja, ni veliko, so pa zelo glasni na družbenih omrežjih.Zaradi nekaterih nasprotovanj cepljenju je precepljenost manjša od želene. Že pozabljene bolezni, denimo ošpice, pa se spet pojavljajo, je opozorilaiz sekcije za primarno pediatrijo združenja. Nekatera cepljenja, med njimi proti gripi, bi morali po njenih besedah ponuditi vsem, tudi nosečnicam. Delodajalcem pa se po njenem mnenju splača plačati cepljenje vsem zaposlenim, ker je to ceneje od bolniških staležev. Čukova je izpostavila še, da si lahko družba velik prihranek obeta tudi z novim šolskim letom, ko bodo cepivo proti HPV poleg šestošolk lahko prejeli tudi njihovi sošolci: »S cepljenjem obeh spolov bo virus iz populacije izginjal in po desetletjih precepljenosti se obeta izginotje rakavih bolezni materničnega vratu, zunanjega spolovila in anusa moških in žensk ter številnih rakov grla.«V združenju tistim, ki dvomijo o prednosti cepljenja in izpostavljajo stranske učinke cepiv, odgovarjajo, da so na spletni strani objavljeni tudi stranski učinki posameznih cepiv v Sloveniji, dosegljivi pa so še podatki o cepivih, ki se trenutno uporabljajo. Združenje za naravni razvoj otrok je ob predstavitvi nove spletne strani opozorilo na nekatere izjave strokovnjakov s svetovnega srečanja o varnosti cepiv, ki so podvomili o varnosti cepiv. Pediatri so ob tej informaciji posvarili o nevarnosti jemanja nekaterih izjav iz konteksta.