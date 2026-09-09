Nova pobuda: Dimičeva naj se preimenuje v Palestinsko ulico

Med tem ko se slovenska vlada z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem pripravlja na sprejem izraelskega zunanjega ministra Gideona Saara in na odprtje izraelskega veleposlaništva pri nas, je Gibanje za pravice Palestincev znova opozorilo, da gre nova slovenska vlada v povsem napačno smer, tudi prav z za danes napovedanim odprtjem izraelskega veleposlaništva na Dimičevi ulici v Ljubljani.

Gibanje za pravice Palestincev je zaradi tega nedopustnega dejanja na Mestno občino Ljubljana vložilo pobudo za preimenovanje Dimičeve ulice v Palestinsko ulico, so sporočili. Kot so ob tem navedli ob spletni peticiji, ki jo je mogoče podpisati, je Organizacija združenih narodov septembra 2025 uradno potrdila, da Izrael v Gazi nad palestinskim ljudstvom izvaja genocid, ki ga vse od takrat še stopnjuje.

Za danes napovedani protest Zaradi obiska izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je ob 18. uri protestni shod proti odprtju, ki ga pod geslom Ne genocidnemu veleposlaništvu pripravlja društvo Iskra, kot so navedli, bo zbor pred GZS na Dimičevi, zaključek pa pred Ljubljansko borzo. Shod podpirajo oziroma so pozive proti odprtju veleposlaništva širile različne organizacije in skupine, med drugim Gibanje za pravice Palestincev, Inštitut 8. marec, Danes je nov dan, Slovenska filantropija, PIC in Glas ljudstva, podporo je izrazila tudi Levica.

»Dolžni smo storiti vse, da ga ustavimo. Slovenija je priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo, prepovedala trgovino z orožjem ter izraelskega premierja Netanjahuja in njegove ministre razglasila za nezaželene osebe. Ti in podobni ukrepi so predstavljali solidarna in humana prizadevanja za zaustavitev izraelskih grozodejstev. Nova slovenska vlada gre v nasprotno smer in z Izraelom utrjuje vezi,« so med drugim zapisali.

Kot so navedli, bi s to simbolno gesto preimenovanja Ljubljana znova potrdila svojo večgeneracijsko zavezanost svobodi in uporu proti okupacijam ter kršitvam človekovih pravic. Kot so navedli, bo komisija MOL za preimenovanje ulic odločala na redni seji oktobra 2026. Navedli so tudi, da bodo sporočila podpornikov vključeno v gradivo za sejo Mestnega sveta.

Kot je razvidno iz spletne peticije, so se pod njo med drugim že podpisali Svetlana Slapšak in Nataša Sukič.