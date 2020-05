Zbiranje skupin ljudi ob varni razdalji spet dovoljeno

08.00 Bolnišnice v São Paulu tik pred zlomom

07.30 Na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

07.00 Solidarnostni dodatek še za prejemnike denarne socialne pomoči

Število okuženih z novim koronavirusom v Braziliji strmo narašča . V zadnjih 24 urah so potrdili skoraj 8000 novih okužb, skupaj doslej že 241.080, za covidom-19 pa je umrlo 16.118 ljudi, samo v zadnjem dnevu 485, je sporočilo brazilsko ministrstvo za zdravje. V São Paulu opozarjajo, da so tamkajšnje bolnišnice tik pred zlomom.Župan največjega brazilskega mestaje dejal, da je zaradi obolelih s covidom-19 zasedenost tamkajšnjih javnih bolnišnic že 90-odstotna ter da bi v njih lahko zmanjkalo prostora v okoli dveh tednih, poroča britanski BBC. Z guvernerjem zvezne države São Paulo, ki je prejšnji teden zaprl vso proizvodnjo in prebivalce pozval, naj ostanejo doma, se zato dogovarja o dodatni zaostritvi omejitev gibanja. V 12-milijonskem São Paulu, ki je s skoraj 3000 smrtnimi žrtvami zaradi okužbe med najbolj prizadetimi v državi, že veljajo ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, a jih številni prebivalci kršijo.Brazilija je v soboto po številu okužb z novim koronavirusom prehitela Italijo in Španijo in je na četrtem mestu na svetu, za ZDA, Rusijo in Veliko Britanijo , po številu smrtnih žrtev covida-19 pa na petem.Na javnih krajih je od danes dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti varno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To velja tudi za organizirane prireditve, pri čemer mora za spoštovanje ukrepov NIJZ poskrbeti organizator.Prepovedani ostajajo koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje. Kot so poudarili na vladi, gre za dogodke, »na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo, na primer veselice, koncerti, na katerih ljudje plešejo«. Še naprej so prepovedani tudi zbiranje v diskotekah in nočnih klubih, zbiranje ljudi zaradi izvajanja aktivnosti ali programa na ali v vodi in prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih Utemeljenost ukrepov bo vlada ugotavljala vsakih sedem dni, nadzor nad izvajanjem odloka je v pristojnosti inšpekcijskih služb in policije.Enkratni solidarnostni dodatek na podlagi ukrepov za manjše posledice epidemije covida-19, ki so ga upokojenci z nizkimi pokojninami in redni študenti dobili že konec aprila, bo danes izplačan tudi prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Dodatek za april zanje znaša 150 evrov. Dodatek bodo danes izplačali več kot 49.700 upravičencem, skupni znesek pa znaša 7,5 milijona evrov. Solidarnostni dodatek je bil že konec aprila izplačan več kot 300.000 upokojencem s pokojnino do 700 evrov , in sicer v višini od 130 do 300 evrov. Več kot 45.000 rednih študentov pa je tedaj dobilo 150 evrov dodatka.