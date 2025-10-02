Zbrali dovolj podpisov za referendum o prostovoljnem končanju življenja

Nasprotniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so zbrali več kot 43.850 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Potrebovali so sicer najmanj 40.000 podpisov. Vodja nasprotnikov zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Aleš Primc in predsednica Združenja starih staršev Metka Zevnik bosta danes ob 13. uri spregovorila pred državnim zborom.

Zbiranje podpisov pod referendumsko pobudo se je začelo 1. septembra, 35-dnevni rok pa se bo iztekel v nedeljo. Kot so sporočili pobudniki, jim je zadostno število podpisov že uspelo zbrati.

Zakon, ki mu pobudniki referenduma nasprotujejo, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Pobudniki referenduma vidijo zakon kot krivičen in nehuman, očitajo mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo.

Po izteku 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov ima pobudnik referenduma sedem dni za vložitev s podpisi podprte zahteve v državni zbor.

Če je zahteva, podprta s podpisi volivcev, popolna, ima nato državni zbor še sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več kakor leto dni. Vendar mora datum, ki bo oddaljen več kot 45 dni, državni zbor potrditi z dvetretjinsko večino navzočih poslancev.

Glede na zakonsko določene roke bi lahko referendumsko odločanje volivcev o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja sledilo ne prej kot v drugi polovici novembra.

Volivci so se sicer o tem vprašanju enkrat že izrekali, in sicer junija lani na posvetovalnem referendumu. Tedaj je ureditev te pravice podprlo 54,89 odstotka volivcev, 45,11 odstotka pa jih je glasovalo proti.

