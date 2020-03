Zbrali okrog 1200 zaščitnih mask za otroke z rakom

V dobrodelni akciji zbiranja zaščitnih mask za otroke, ki se zdravijo za rakom, je pobudnikom uspelo zbrati dovolj mask. Približno 200 mask so otrokom podarili Slovenci, skoraj tisoč mask pa so pobudniki dobili iz tujine. V Društvu Viljema Julijana ob tem prosijo za donacije za kritje stroškov ter donacije razkužil, so sporočili iz društva.Otroci, ki se zdravijo za rakom, imajo zaradi kemoterapij zelo oslabljen imunski sistem, bolj dovzetni so tudi za bakterijske in virusne okužbe. Zato so maske zanje v vsakdanjem življenju nujne. A so zaradi širjenja koronavirusa maske v trgovinah in lekarnah pošle, so zapisali v društvu.Zato je oče deklice, ki je imela raka,začel akcijo zbiranja zaščitnih mask. Dobrodelni akciji se je pridružilo tudi Društvo Viljema Julijana.V društvu pri tem prosijo za pomoč pri kritju stroškov za zaščitne maske, ki bodo v prihodnjih dneh prispele iz tujine. Donacije zbirajo prek SMS-sporočil, ključno besedo VJ5 lahko posamezniki pošljejo na številko 1919. Sredstva zbirajo tudi na transakcijskem računu SI56 0510 0801 6022 452. V društvu prav tako zbirajo razkužila.