ZD Bežigrad dobil dve novi družinski zdravnici

Zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za osebnega zdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo, dokler ne doseže kvote 1895 količnikov iz glavarine, kar v praksi pomeni 1300 do 1500 oseb. Tako v enoto Bežigrad ne prihajajo le osebe z območja Bežigrada, temveč tudi iz vse Ljubljane in celo iz drugih krajev po državi, je glede gneče, ki je nastala pred enoto tik pred odprtjem zdravstvenega doma, pojasnila predstojnica ZD Ljubljana Bežigrad Lilijana Klančnik.

Osebnega zdravnika morajo ljudje izbrati osebno in množica je bila pred vhodom že pred odprtjem zdravstvenega doma. »Po odprtju pa smo v približno 30 minutah vse, ki so prišli zaradi opredelitve, usmerili v čakalnice. Osebe, ki v enoto osebno ne morejo priti, lahko za opredelitev pooblastijo drugo osebo, potrebujejo le kartico zdravstvenega zavarovanja,« je pojasnila Liljana Klančnik.

Ko so v ZD Polje ostali brez zdravnikov, se je začela kampanja Ustavimo rušenje javnega zdravstva (na fotografiji). V ZD Bežigrad so veseli, da sta v torek delo začeli dve zdravnici družinske medicine. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ker lahko za opredeljevanje sprejmejo v vsaki ambulanti 70 ljudi na dan, torej 140 za obe ambulanti, so se odločili za sistem s številkami. »Oseba, ki prejme listek s številko, ve, da bo ta dan opredeljena, s čimer smo se izognili prerivanju in morebitnim izgredom pred in v zdravstvenem domu. Zavedamo se, da je v časih, ko je veliko oseb brez izbranega osebnega zdravnika, težko določiti, kdo ima prednost in kdo ne,« je še zapisala in pojasnila, da pacientov o prihodu novih zdravnic niso obveščali. »Nobena od njiju ni nadomestila konkretnega zdravnika, prav tako nimamo pravice odločati o tem, koga od oseb, ki so v ZD Ljubljana izgubile izbranega osebnega zdravnika, obvestiti in koga ne,« so pojasnili v ZD Ljubljana Bežigrad, kjer so veseli, da sta se kolektivu pridružili dve mladi zdravnici.