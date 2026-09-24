ZD Nazarje v primežu sporov, strokovna vodja odstopila in dala odpoved

Vodstvo Zdravstvenega doma (ZD) Nazarje je zaradi sporov glede izvajanja nenujnih sanitetnih in dializnih prevozov danes znova javno poudarilo, da je po spremembi zakonodaje zavod edini izvajalec za te prevoze na območju Zgornje Savinjske doline. Medtem je strokovna vodja zavoda podala odstopno izjavo in odpovedala delovno razmerje.

Z novim letom je izvajanje nenujnih sanitetnih in dializnih prevozov v ZD Nazarje v celoti prevzel javni zavod. Kot je danes v izjavi za medije povedala direktorica zavoda Irena Pečnik, je razlog sprememba zakonodaje, zaradi katere zdravstveni domovi teh prevozov ne morejo več izvajati prek zasebnih pogodbenih izvajalcev. Zavod je zato kupil tri vozila za sanitetne prevoze, zaposlil dodaten kader in dokupil še reševalno vozilo.

Razlogov za odstop ni pojasnila

Po besedah direktorice je ZD Nazarje edini izvajalec na območju Zgornje Savinjske doline, ki ima za nenujne sanitetne in dializne prevoze pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kljub temu naj bi, kot je dejala, posamezni pogodbeniki še vedno nagovarjali bolnike in jim ponujali prevoze v breme javne blagajne.

V zdravstvenem domu zato opozarjajo zdravnike, koncesionarje in druge, ki izdajajo oziroma naročajo prevoze, naj poskrbijo za njihovo zakonito izvedbo. Nazarski župan in predsednik sveta ustanoviteljic ZD Nazarje Matej Pečovnik je poudaril, da je bilo po spremembi zakonodaje treba organizacijo prevozov prilagoditi tako, da jih javni zavod izvaja brez pomoči pogodbenih podizvajalcev.

Po njegovih besedah je bilo treba pravočasno zagotoviti vozila in kadre, pri čemer naj bi dokumentacija, s katero razpolaga zavod, potrjevala pravilnost njegovega ravnanja. Tema prevozov se je povezala tudi z dogajanjem znotraj zavoda. Pečnik je povedala, da je strokovna vodja 16. septembra podala odstopno izjavo in odpovedala pogodbo o zaposlitvi. Zaradi tega je za danes sklicana izredna seja sveta zavoda. Razlogov za svoj odstop strokovna vodja po besedah direktorice ni pojasnila vodstvu, zato jih direktorica ni želela ugibati.

Pečnikova je ob tem zagotovila, da odhod zdravnice ne bo pomenil prekinitve zdravstvene oskrbe. Ambulanto, ki jo je vodila, bodo do izteka odpovednega roka nadomeščali drugi zdravniki, za nadaljnje delo pa so se po njenih besedah že dogovorili z drugo zdravnico. Zdravnica je sodelovala tudi v diabetološki ambulanti, vendar naj bi bilo nadomeščanje zagotovljeno tudi tam. Pečovnik je ob tem spomnil na kadrovske težave zdravstvenega doma iz preteklih let, ko so zavod leta 2019 zapustili trije zdravniki.

Po njegovih besedah je zavod od takrat kadrovsko stabilnejši, zato odhod ene zdravnice v kolektivu, ki šteje okoli 125 zaposlenih, ne bi smel povzročiti večjih težav. Hkrati pa je opozoril, da je treba vrzel čim prej zapolniti, saj je zdravnica skrbela za približno 2500 bolnikov. Kot je dejala Pečnik, je ob nastopu mandata pred dvema letoma kot enega glavnih ciljev določila zakonito in transparentno poslovanje ter finančno stabilnost zavoda.

Število zaposlenih se je po njenih navedbah povečalo s 108 na začetku leta 2025 na 125 danes, zavod pa ima tudi 24 pogodbenih partnerjev za zagotavljanje nemotenega dela ob odsotnostih zaposlenih. V zadnjih dveh letih so po njenih besedah okrepili tudi zdravstvene programe. Pediatrijo bodo s 1. oktobrom okrepili s četrto pediatrinjo, lani so odprli razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo otrok, letos pa zaposlili otroško zobozdravnico in ortodontkinjo.

Ponovno so vzpostavili diabetološko ambulanto, povečali zmogljivosti fizioterapije ter odprli psihiatrično ambulanto. Pomemben del načrtovanja je tudi prihodnja kadrovska slika. Direktorica opozarja, da se bodo v naslednjih treh do petih letih upokojili dva zdravnika zdravstvenega doma in še dva koncesionarja. Zato že iščejo specializante in druge zdravnike, med drugim tudi na področju splošne medicine in pediatrije.

Pri privabljanju zdravnikov v Zgornjo Savinjsko dolino računajo tudi na pomoč občin pri zagotavljanju stanovanj. Pečnik je ob tem izpostavila tudi njihovo mobilno enoto dežurnega zdravnika, ki je po njenih navedbah dostopna sedem dni v tednu od 7. do 19. ure, ter vključitev v sistem dispečerske službe. Po njenih besedah je bila s tem izboljšana dostopnost zdravstvene oskrbe za prebivalce Zgornje Savinjske doline, ki je prometno in geografsko slabše dostopna.

Spor glede sanitetnih prevozov tako prihaja v času, ko zdravstveni dom hkrati poskuša dolgoročno urediti kadrovsko in organizacijsko delovanje, meni Pečnikova. Dodala je še, da želi pri tem zagotoviti zakonito in transparentno poslovanje ter čim širšo dostopnost zdravstvenih storitev prebivalcem Zgornje Savinjske doline.