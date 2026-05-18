Nov prizor pacientk, ki v dolgi vrsti čakajo na opredelitev pri ginekologinji

Danes je pred Zdravstvenim domom Sežana čakalo več deset žensk. Po menjavi ginekologinje v tamkajšnjem dispanzerju za žene se morajo pacientke, ki želijo ostati opredeljene v tej ambulanti, znova osebno opredeliti oziroma podpisati izjavo o izbiri osebnega ginekologa.

Na družbenem omrežju facebook je zakrožil posnetek čakajočih žensk, med njimi so tudi matere z otroki in starejše gospe.

V ZD Sežana je s 30. aprilom 2026 v dispanzerju za žene prenehala delo Mojca Kermavnar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva. S 16. majem 2026 je delo in opredeljevanje pacientk začela nova ginekologinja Unita Nedeljkov, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.

»Če se odločite za opredelitev pri nas, je treba ponovno podpisati izjavo o izbranem ginekologu, če nove izjave ne podpišete do zapolnitve kapacitete nove ambulante, ostanete brez osebnega izbranega ginekologa,« je zapisano na spletni strani ZD Sežana. Dodali so, da imajo uporabnice možnost izbire drugega osebnega izbranega ginekologa tudi zunaj ZD Sežana.

Opredeljevanje poteka le v določenih terminih: 18. maja 2026 med 11. in 14. uro, 19. maja 2026 med 8. in 13. uro, druge dni pa med ordinacijskim časom ambulante.

Zaskrbljene pacientke so v strahu, da bodo ostale brez osebne ginekologinje, čakale pred zdravstvenim domom še pred določenim terminom.

Pri Delu smo za pojasnila prosili tudi sežanski zdravstveni dom, a se na naša vprašanja še niso odzvali.