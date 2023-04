ZD Velenje: Smrti pacienta ne bi mogli preprečiti

Velenjski mestni svetniki so v začetku današnje seje mestnega sveta poslušali poročilo o tragičnem dogodku, ko je 74-letni Velenjčan umrl na poti v Zdravstveni dom Velenje. Tja se je dvakrat v dobri uri peljal sam, saj njegov primer ni bil prepoznan kot nujen. Prvič so ga oskrbeli s terapijo in mu dali napotnico za nadaljnje zdravljenje, drugič pa do zdravstvenega doma sploh ni prišel.

Potem ko so javnosti določene ugotovitve predstavili že prejšnji teden, so danes velenjski svetniki poslušali še ne popolno poročilo strokovnega sveta ZD Velenje. Kot je predstavila zdravnica Janja Fišter, je strokovni svet poslušal vse posnete pogovore, vendar pogovori, ki so bili prevezani, niso bili posneti. Posnetkov klicev na 112 še ni.

Fišterjeva je dejala, da je strokovni svet pregledal vso dosegljivo dokumentacijo, pregledali so vse pisne izjave zaposlenih, ki so bili takrat v službi. Kot je povedala, je strokovni svet ugotovil, da »vzrok smrti in iskanje pomoči nista bila povezana. Smrti pacienta, žal, ne bi mogli v nobenem primeru preprečiti.« Dodala je, da je obdukcijo odredil preiskovalni sodnik, zadevo namreč preiskuje tudi policija, strokovni svet pa se je odločil tudi za čimprejšnji zunanji strokovni nadzor, kar bo opravila zdravniška zbornica.

Čeprav je Fišterjeva rekla, da rezultatov obdukcije še ni, pa je o obdukciji in njenih rezultatih že govoril direktor ZD Velenje Janko Šteharnik: »Obdukcija je pokazala, da je bila anevrizma. Kar pomeni, da tudi če bi bil pacient v reševalnem vozilu, v bolnišnici, ga nihče ne bi več rešil.« Šteharnik je dejal, da imajo v ZD Velenje na leto 600.000 dogodkov: »Zgodijo se napake, ampak to ni bila napaka.«

Šteharnik je še poudaril, da ima ZD Velenje najboljšo nujno medicinsko pomoč (NMP) v državi: »Edini imamo zaposlenih pet zdravnikov, imamo najboljšo opremo.« Prst pa je uperil proti politiki in zdravnikom, ki do danes niso uredili e-kartona: »Ljudje še vedno mislijo, da ko izročijo kartico zdravstvenega zavarovanja, da imajo zdravniki vpogled v celotno zdravstveno stanje. Ni tako!«

Dodal je, da je Velenje, ker nima bolnišnice, vedno v določenih trenutkih deprivilegirano: »Navidezna dežurna pomoč, kjer ni ne lekarne, ne rentgena, ne laboratorija, življenja ne more rešiti. Ministrstvo pa že dve leti obljublja satelitski urgentni center, a se zapleta.«

Ponudil odstop

Šteharnik je svetu zavoda ZD Velenje ponudil svoj odstop. O tem so se sicer, kot je dejal, pogovarjali že dalj časa, saj se razhajajo mnenja, kakšna naj bo prihodnost zdravstva v Velenju. Po seji je dejal, da je trdno odločen, da zdravstvenega doma ne bo več vodil, saj da ima dovolj podtikanj in žalitev. Podobno je povedal tudi svetnikom, ki so bili ostri v svojih komentarjih in so povedali tudi osebne zgodbe ter slabe izkušnje.

Velenjski župan Peter Dermol je sicer danes dejal, da je treba počakati na popolne ugotovitve notranjega nadzora in tudi zunanjega strokovnega nadzora, a hkrati povedal, da težave v vodenju zdravstvenega doma nedvomno so. Že včeraj je v izjavi za javnost povedal, da je bilo precej težav v komunikaciji, danes pa je napovedal, da bo predlagal spremembo sestave sveta zavoda, da bo imela Mestna občina Velenje več članov. »Da boste v svetu Mestne občine Velenje lahko imenovali ljudi, da bomo lahko, ko bomo to začutili, poskušali usmerjati delovanje sveta zavoda,« je svetnikom pojasnil Dermol.

Kdaj bo seja sveta zavoda, ki se mu mandat v kratkem izteče, na kateri bi obravnavali ponujeni Šteharnikov odstop, ni znano. Bo pa Šteharnik v ZD Velenje ostal. Kot je pojasnil za Delo, njegova pogodba o zaposlitvi namreč določa, da v primeru, če ni več direktor, ostane v zdravstvenem domu kot referent.