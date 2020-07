ZDA: Milijon okužb več v 16 dneh

Ključni poudarki: Število okuženih se je v ZDA s 3 na 4 milijone povišalo v 16 dneh.

Bolivijske predsedniške volitve znova prestavljene. Novi datum je 18. oktober.



7.10 V ZDA ponovno več smrtnih žrtev med okuženimi

7.00 Volitve v Boliviji znova odložene

Število potrjenih okužb v ZDA je preseglo 4 milijone, iz Washingtona pa so včeraj tretji dan zapored poročali o več kot 1100 smrtnih žrtvah med okuženimi (število smrtnih žrtev v petek je bilo 1118). Navkljub tridnevnemu porastu števila smrti obolelih za covidom-19 je statistika smrti še vedno manj huda, kot je bila aprila, ko so v ZDA vsak dan zabeležili približno 2000 smrtih žrtev med okuženimi, navaja Reuters. ZDA so potrebovale 98 dni, da so dosegle milijon okužb z novim koronavirusom, a le 16 dni, da se je število okužb povzpelo iz 3 na 4 milijone. Povprečno se v ZDA okuži 2600 ljudi, kar je največ na svetu, navaja britanski Guardian, stanje pa se izrazito slabša v južnih in zahodnih zveznih državah.Bolivijske predsedniške volitve so zaradi širjenja novega koronavirusa znova prestavili, in sicer s 6. septembra na 18. oktober. Spomnimo, Bolivijo vse od lanske jeseni vodi samooklicana začasna predsednica, ki je na čelo države stopila po tem, ko se je bolivijska (in svetovna) javnost razdelila med podpornike nekdanjega predstavnikain njegove nasprotnike, ki so Moralesa in njegovo stranko Gibanje k socializmu (Mas) obtoževali volilnih nepravilnosti. Medtem ko je aktualna voditeljica menila, da odlog volitev ne bo imel velikega vpliva, je bil Morales, trenutno biva v Argentini, prepričan, da je preložitev neustavno pridobivanje časa, piše Reuters.