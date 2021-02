10.43 V sredo 872 novih okužb, umrlo je 10 bolnikov

10.03 Airbus lani z 1,1 milijarde evrov izgube

9.59 Na Hrvaškem odkrili brazilsko različico novega koronavirusa

07.52 ZDA povečujejo sredstva za odkrivanje mutacij koronavirusa

07.50 Avstralija s prihodnjim tednom začenja cepljenje

FOTO: Leon Vidic/Delo

07.35 Hongkong pospešuje odobritev kitajskega cepiva sinovac

00.00 Vlada podaljšala nekatere ukrepe

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v sredo v Sloveniji opravili 4271 PCR-testov in 24.005 hitrih antigenskih testov ter potrdili 872 novih okužb. Od sobote naprej se vsi pozitivni rezultati na hitrih testih potrjujejo s PCR-testi. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 20,4-odstoten. Umrlo je 10 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Skupno število aktivnih primerov znaša 11.246.V bolnišnicah so zdravili 619 covidnih bolnikov, med njimi jih je bilo 116 v intenzivni negi. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 771,9.Evropski proizvajalec letal Airbus je v lanskem letu, ko je pandemija covida-19 hudo prizadela tudi letalski sektor, vknjižil 1,1 milijarde evrov čiste izgube. To je manj od predlanskega minusa v višini 1,4 milijarde evrov, ki je bil posledica visoke kazni zaradi korupcijskega škandala. V družbi so zadovoljni, da so uspeli omejiti izgube. »Rezultati leta 2020 kažejo na odpornost Airbusa v najtežji krizi, ki je prizadela letalsko industrijo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal glavni izvršni direktorPrihodki skupine so s predlanskih 70,5 milijarde evrov upadli na 49,9 milijarde evrov. Proizvajalec je lani dobavil 566 letal, kar je 34 odstotkov manj kot leto prej. Dobavljenih je bilo 38 letal A220, 446 letal A320, 19 letal A330, 59 letal A350 in štiri letala A380.Evropski proizvajalec se je lani odrezal bolje od ameriškega konkurenta Boeing, ki je ob težavah z letalom 737 max in novih zamudah pri širokotrupnem letalu 777X lani zabeležil 11,9 milijarde dolarjev izgube. V Airbusu ne pričakujejo, da se bodo razmere v letalski industriji kmalu izboljšale. »V letu 2021 se nadaljuje velika negotovost za našo industrijo, saj pandemija še naprej vpliva na naša življenja, gospodarstva in družbe,« je dejal Faury.Hrvaški znanstveniki so med analizo 50 vzorcev novega koronavirusa s Hrvaške našli tudi vzorec brazilske različice virusa, so danes sporočili iz zagrebškega inštituta Ruđer Bošković (IRB). Analizirali so vzorce, ki so jih odvzeli med decembrom lani in februarjem letos v Zagrebu, Čakovcu in Osijeku, in pri katerih so potrdili okužbo. Od skupaj 50 analiziranih vzorcev je v enem potrjena mutacija na proteinu virusa, ki je značilna za brazilsko različico, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost IRB.Kot so dodali, so brazilsko različico potrdili v vzorcu brisa iz Zagreba, ki so ga potrjevali 30. januarja s PCR testom. Prav tako so potrdili, da med 50 analiziranimi vzorci niso našli britanske različice novega koronavirusa, ki je sicer bila 10. februarja že potrjena na Hrvaškem.Ameriška vlada bo porabila 200 milijonov dolarjev za povečanje zmogljivosti odkrivanja mutacij novega koronavirusa z dosedanjih 7000 na 25.000 vzorcev na teden, so v sredo sporočili strokovnjaki na novinarski konferenci Bele hiše. V ZDA se je doslej z novim koronavirusom okužilo 27,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 490.000. Direktorica Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimije dejala, da so doslej odkrili 1277 primerov okužb z različico novega koronavirusa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji. Odkrili so tudi okužbo z mutacijo te različice E484K, ki je podobno kot brazilska in južnoafriška bolj odporna na protitelesa.Vlada bo porabila 650 milijonov dolarjev za povečanje zmogljivosti testiranja v šolah in zavetiščih za brezdomce ter 815 milijonov dolarjev za povečanje domače proizvodnje opreme za testiranje. V ZDA so doslej proti novemu koronavirusu z vsaj enim odmerkom cepili skoraj 40 milijonov ljudi, predsednikpa je v torek dejal, da bo do konca julija na voljo dovolj cepiva, da se bo lahko cepil vsak, ki bo to želel.Prihodnji ponedeljek bo Avstralija v približno 240 domovih za starejše na 190 lokacijah po državi začela cepljenje. Cepiti bodo začeli s Pfizer in Biontechovim cepivom, s cepivom AstraZenece pa naj bi začeli cepiti v začetku marca, piše Guardian. Zvezni minister za zdravjeje dejal, da bo faza 1a uvajanja cepiva vključevala tri prednostne skupine; vključno s starostniki in osebjem v domovih, oskrbovanci in invalidnimi osebami, karantenskimi in obmejnimi delavci ter zdravstvenimi delavci.Hongkonška vlada je v četrtek odobrila kitajsko cepivo proti koronavirusu sinovac za nujno uporabo, potem ko je skupina strokovnjakov kljub razmeroma nizki učinkovitosti zdravila hitro sledila njihovim priporočilom, poročanje AFP povzema Guardian. »Prva serija milijon odmerkov cepiva sinovac bo kmalu prispela v Hongkong,« so zapisali v vladni izjavi. Lokalni mediji poročajo, da bi lahko prvi odmerki prispeli že v petek. Bodo pa imeli uradniki težko nalogo, da bodo prepričali prebivalce, da se bi cepili s sinovacom, saj je nezaupanje prebivalcev Hongkonga do kitajske oblasti veliko. V torek je vladni svetovalni odbor soglasno podprl cepivo sinovac in dejal, da so koristi odobritve njegove uporabe večje od tveganj. V nasprotju s konkurenčnimi cepivi, kot so cepiva podjetij Pfizer in Biontech, Moderna in AstraZeneca, sinovac še ni predložil svojih podatkov iz tretje faze kliničnih preskušanj v oceno oziroma pregled medicinskim revijam.Vlada je na včerajšnji seji podaljšala nekatere ukrepe in uvedla manjše spremembe. Odslej velja, da se strokovni delavci v športni dejavnosti testirajo tedensko s hitrimi antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG). Prav tako so spremenili določbo, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so bile že cepljene. Čas za vzpostavitev zaščite po cepljenju je različen glede na cepivo. Pri vstopu v državo pri izjemah zdaj velja, da lahko tisti, ki so covid-19 preboleli, in tisti, ki so bili cepljeni proti tej bolezni, sami natisnejo potrdilo s portala zVem. Tako se po nepotrebnem ne obremenjuje osebnega zdravnika za izdajo potrdila.Vlada je do 26. februarja podaljšala tudi veljavnost odlokov o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom, o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom ter o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, so po seji sporočili iz Ukoma.