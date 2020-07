Ključni poudarki ZDA z več kot 70.000 novimi okužbami, v Braziliji skoraj 56.000

Aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi, ki jo prilagaja podjetje RSteam, se bo imenovala #OstaniZdrav. FOTO: Voranc Vogel

V Južni Koreji so danes potrdili 113 novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni, kar je največ po 31. marcu, ko so potrdili 125 novih okužb na dnevni ravni, je danes sporočil korejski center za nadzor bolezni in preventivo. Dodal je, da je med novimi okužbami 86 uvoženih iz tujine, na spletni strani poroča Reuters.V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili 781 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je sedem bolnikov s covidom-19. Število ljudi, ki so se v Nemčiji doslej okužili z virusom sars-cov-2, se je tako povzpelo na 204.964, je danes sporočil nemški inštitut Roberta Kocha, povzema nemška tiskovna agencija dpa.Švicarji so junija izvozili za 1,1 milijarde frankov (eno milijardo evrov) ur, kar je 35,1 odstotka manj kot junija lani. Padec, ki je posledica pandemije covida-19, je sicer nižji od aprilskega in majskega. Junija se je močno okrepil izvoz na Kitajsko, kažejo podatki švicarskega združenja urarjev FH.ZDA so že drugi dan zapored potrdile več kot 70.000 novih okužb z novim koronavirusom. V Braziliji je že tretji dan število novih dnevnih okužb večje od 50.000. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v zadnjih 24 urah potrdili 73.795 novih okužb, zaradi covida-19 je umrlo 1157 bolnikov. V Braziliji so potrdili 55.891 okužb.Ob tem, ko se epidemiološka slika na Hrvaškem slabša, delodajalce skrbi, kako ohraniti zdravje zaposlenih in nemotene proizvodne procese. V nekaterih podjetjih, na primer v Gorenju pa tudi drugod, so že imeli primere okužb med zaposlenimi, ki so zaradi tega morali v karanteno. Turistična potovanja in druženja po državi povečujejo možnosti za širjenje novega koronavirusa. Slišati je za primere, ko so delodajalci odredili enotedenski dopust zaposlenim, ki so bili na poroki.Aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi, ki jo prilagaja podjetje RSteam, se bo imenovala #OstaniZdrav, so razkrili na ministrstvu za javno upravo in predstavili njene podrobnosti v želji, da bi si jo prostovoljno namestilo čim več posameznikov.