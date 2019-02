FOTO:Zdaj bolje pripravljeni na varovanje morja

Veliko prostora za delo na palubi. Foto Boris Šuligoj

Takšna je premična rampa na krmi. Foto Boris Šuligoj

Tako šviga 17ton težak čoln, ko ima 21 vozlov v motorjih. Foto Boris Šuligoj

Komandni most nudi pregled nad dogajanjem. Foto Boris Šuligoj

Prvo besedo v Upravi za pomorstvo ima Jadran Klinec. Foto Boris Šuligoj

Koper - Delavci Službe za varstvo obalnega morja (SVOM) pri Upravi RS za pomorstvo so včeraj prvič resneje preizkusili novo ekološko plovilo, ki bo lahko veliko primerneje skrbelo za številne intervencije na morju. Predvsem na področju varstva pred onesnaženji z nafto in njenimi derivati, pa tudi za pobiranje plastike, plavja in številnih drugih odpadkov v morju. Že prvi preizkusni manevri kažejo, da so dobili v Kopru zelo odzivno, sodobno in vsestransko uporabno plovilo.Sodelovanje s finsko ladjedelnico Lamor (40 kilometrov južno od Helsinkov) se je izkazalo kot zadetek glavice na žebljico. To je 369. ekološko plovilo, ki so ga izdelali v tej ladjedelnici, opremljeno z vrsto opreme in orodjem, ki bo prišlo v poštev v akcijah na morju. Finci so za Slovence, denimo, posebej po naročilu izdelali posebno mrežo, s katero bodo lahko z morja pobirali plavajoče kose plastike., kakršnim smo bii priče lani pred poletjem.Poleg ostalega navdušujeta tiha in precej zmogljiva dva Volvo motorja z močjo po 368 kilovatov, ki lahko v kratkem času 16,6 metra dolgo in 17,5 tone težko plovilo poženeta na 22 vozlov hitrosti (približno 80 kilometrov na uro). Z nekoliko nižjo hitrostjo bo SI- 20, kakor ga bo na dan pomorstva krstila ministrica, od Kopra do Pirana priplul v pol ure.Poleg plovila imajo še manjši spremljevalni čolniček in samostojne plavajoče kontejnerje, v katere je mogoče shranjevati zbrane odpadke in jih odvleči na kopno, medtem, ko plovilo ostane na morju in čisti neprekinjeno dalje.Novi čoln je državo stal 1,78 milijona evrov, od tega je nekaj čez 750.000 evrov ostalo od ponesrečenega nakupa plovila izpred 7 let, ki so ga vrnili v turško ladjedelnico in zanj unovčili bančno garancijo. Gre za večnamensko plovilo, je povedal direktor URSP, ki ga ne bodo uporabljali samo za čiščenje morja, ampak tudi v akcijah z Upravo za zaščito in reševanje, za izvajanje monitoringa morja z ARSO in pri vseh ostalih nalogah Uprave za pomorstvo.Posel s Finsko se je tokrat izkazal v povsem drugačni luči kot posel s patrijami. Najverjetneje je k temu pripomogel tudi način izbire plovila, ki so ga v Upravi RS za pomorstvo izpeljali brez posrednika in torej tudi brez posredniških provizij.