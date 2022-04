Zdaj pa zares ključnih 14 dni, pravijo protestniki

Petkovi protestniki so danes, na svojem 103. protestu izpostavili ključne razloge, zakaj je nujno obraniti demokracijo, pravno državo in zagotoviti svobodo medijev, ter poudarili, da je prihajajočih 14 dni do volitev ključnih. Napovedali so dogodek, na katerem bodo lahko volivci v živo postavljali vprašanja strankam, ki se bodo odzvale vabilu.

Eden najvidnejših protestnikov Jaša Jenull je napovedal prvo veliko javno soočenje političnih strank z ljudstvom, ki bo 15. aprila ob 18. uri. Soočenje bo potekalo interaktivno, vprašanja so začeli zbirati že na današnjem protestu, mogoče pa jih bo oddati tudi prek spleta. Udeležbo so po njegovih besedah že potrdile stranke Levica, DeSUS, SAB, Piratska stranka Slovenije, Stranka Zelena Vesna, SD, LMŠ in Gibanje svoboda. Jenull je k udeležbi še enkrat pozval vse stranke.

Na protestu je filozofinja, sociologinja in pravna teoretičarka Renata Salecl opozorila na škodljivost avtoritarnih potez in pravnih zlorab, ki jih je pripisala trenutni oblasti. Med drugim je izpostavila temelje, po katerih prepoznamo demokratično družbo, kot so svobodno izražanje mnenja, kritični svobodni mediji in pravica do protestiranja.

To vlado imajo petkovi protestniki za avtoritarno. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dodala je, da v Sloveniji demokracija umira, in s tem vse pozvala k udeležbi na volitvah, na katerih po njenih besedah glasovanje ni le pravica, temveč tudi dolžnost. Opisala je značilnosti avtoritarne oblasti ter poudarila, da je treba državo obraniti pred avtoritarnostjo.

Pesnik Boris A. Novak je predstavil novo pesniško zbirko uporniške poezije, Svoboda je glagol, in prebral dve pesmi iz nje. Tudi pesnik Ištvan Huzjan je predstavil svojo pesniško zbirko Beseda upora.

Boris A. Novak prebere pesem ali dve skoraj vsak petek. FOTO: Blaž Samec/Delo

Dva protestnika sta na Trgu republike razstavila 80 kuhinjskih predpasnikov, ki sta jih kot transparente oblikovala skozi celotno protestno gibanje zadnjih dveh let. Protestniki pa so delili plakate, letake in značke.

Napovedali so tudi veliki koncert: Gremo volit!, ki bo odvijal 22. aprila, na njem pa bo nastopilo več kot deset različnih glasbenih ustvarjalcev.