Zdaj službe v zasebnem sektorju privlačnejše. Se to lahko obrne?

Lidija Jerkič že drugi mandat vodi največjo sindikalno centralno pri nas, to je Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, Marjan Trobiš pa enajsto leto vodi Združenje delodajalcev Slovenije, je pa tudi direktor podjetja Boxmark Leather. Z njima smo se v tokratnem podkastu Moč politike pogovarjali pred praznikom dela.

Med drugim smo načeli vprašanje možnosti nadaljevanja socialnega dialoga, ki je bil prekinjen zaradi odhoda delodajalske strani izza skupne pogajalske mize.

Njuno videnje razmer je povsem različno. Sedem sindikalnih central je konec marca predsedniku vlade Robertu Golobu očitalo neodzivnost in neenakopravno obravnavo socialnih partnerjev. Kritični ste do dela vlade, ki dvoličnim in taktičnim delodajalcem na široko odpira vrata in pri tem sindikate povsem izključuje. V tem pismo so ga opozorili, da je socialni dialog na eni najnižjih točk v 30-letni zgodovini delovanja ekonomsko-socialnega sveta ter da se v zadnjem času spet izkazuje, da je denar res sveta vladar in da gre delodajalcem lobiranje veliko bolje od pogajanj.

Trobiš pa je v enem od svojih javnih nastopov ocenil, da so sindikati kot otroci, ki hočejo liziko in začnejo jokati in razgrajati, če je ne dobijo. »Če gre nekaj sindikatom v nos, se takoj govori o stavkah in grozi z njimi. Mi, delodajalci, tega ne delamo. Prizadevamo si za dialog, kolikor je seveda mogoč. Če ni mogoč, pa nam ne preostane drugega kot to, kar smo naredili sedaj, to je, da smo izstopili iz Ekonomsko-socialnega sveta.« Kot pravi Marjan Trobiš, so tako lani poleti ocenili, da ni enakopravne obravnave delodajalske in sindikalne strani. »Počutili smo se kot nekakšno tretje kolo, ki je sicer prisotno, ne pa tudi slišano.«

V podkastu nas je zanimalo tudi, katera politična stranka najbolje zastopa interese organizacij, ki ju predstavljata. Lidija Jerkič pravi, da lahko sodelujejo z vsemi, ki zastopajo sindikalne teme in kdorkoli bo prišel na primer s predlogom spremembe zakona o delovnih razmerjih, ki bo prinašala nekaj delavcem, bodo z njimi seveda sodelovali. »V tem trenutku, ko ni socialnega dialoga, pa lahko pohvalim delo ministrstva za gospodarstvo, ker se res trudijo v razprave vključiti tudi sindikalno stran, čeprav to ni naše »matično« delodajalsko ministrstvo.«

Po Trobiševem mnenju so leve stranke programsko bolj socialno orientirane od desnih. »Bi pa rekel, da je težje sodelovati z ideološkimi strankami, kot je na primer Levica, ki ni ravno naklonjena svobodnemu gospodarstvu. Tudi mi dobro sodelujemo z gospodarskim ministrstvom in Matjažem Hanom, ki je po moji oceni eden najboljših ministrov, nima pa sam očitno dovolj podpore v vladi.«

V podkastu smo načeli tudi vprašanje stavk v javnem sektorju oziroma iskali odgovor, zakaj smo priča pravemu stavkovnemu valu, medtem ko tega v zasebnem ni. So pogoji res tako drugačni, ali gre za posledico preštevilnih obljub vlade?

Koliko ur na dan delata in kje bosta za prvi maj? Oba preveč delata, priznavata, prvomajskih počitnic pa ne bosta preživela na kakšni eksotični destinaciji, pač pa tradicionalno - na kresovanju ter pikniku s prijatelji. In brez politike.