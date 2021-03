Zdaj so hit otoki, za veliko noč pa Dubrovnik

Z rahljanjem protikoronskih ukrepov se prebujajo tudi turistični tokovi. Turistične agencije tako že organizirajo prva potovanja, za katera opažajo veliko zanimanje. Za zdaj gre predvsem za počitnice v tujino s čarterskimi leti, a zbirajo že tudi rezervacije za prvomajske praznike in poletne počitnice. Še vedno pa bo dinamiko krojila pandemija koronavirusa.



V agenciji Palma pravijo, da je zdaj največ poslovnih potovanj, prav tako je veliko zanimanje za organizirana potovanja, ki jih izvajajo s posebnim leti iz Slovenije. Tako so v soboto s polnim letalom peljali že drugo skupino strank na Tenerife. Poleg te destinacije načrtujejo še izlete v Ras Al Khaimah, Dubaj, Dubrovnik, na Madeiro, v Egipt, na Sicilijo, Majorko in v Malago. »Posebnost takšnih projektov, ki jih naslavljamo potujmo varno – potujmo z zaupanjem, je, da je letalo namenjeno samo potnikom, ki potujejo organizirano, so testirani in tako ustvarimo varni mehurček,« pojasnjujejo. Dodajajo, da v teh časih izbirajo destinacije, ki so varne in kljub določnim protokolom do potnikov prijazne.



V Palmi že sprejemajo tudi rezervacije za prvomajske praznike in poletje. »Za prvomajske počitnice smo pripravili kar veliko projektov, veliko jih je vezanih na posebno letalo, nekaj je tudi organiziranih avtobusnih potovanj, računamo tudi na počitnice v Sloveniji in na Hrvaškem. Kar se tiče poletja, največ stavimo na Grčijo, kjer imamo v ponudbi kar 20 otokov,« pravijo v Palmi. Računajo tudi na Egipt, Turčijo in Hrvaško.

Razprodani leti

V Kompasu pojasnjujejo, da so že realizirali počitnice na otoku Tenerife s posebnim letalom iz Ljubljane, zdaj imajo tam novo skupino. V obeh primerih sta bila odhoda razprodana v nekaj dneh. Za veliko noč pripravljajo odhod v Dubrovnik, med prvomajskimi prazniki pa imajo razpisane čarterske programe v Grčijo, na Tenerife, Madeiro, Sicilijo in v Hurgado. Pravijo, da se odločajo za destinacije, kamor lahko potujejo s posebnimi letali. »Priprave na sezono oziroma intenzivnejše spomladanske in poletne mesece potekajo kot običajno, vsak trenutek smo pripravljeni realizirati vsa razpisana potovanja in počitnice, seveda pod pogoji, ki so predstavljeni v samih programih, in upoštevajoč vse zahteve, protokole in ukrepe glede omejitve širjenja novega koronavirusa,« dodajajo.



Direktor Sajko Turizma Milan Sajko pojasnjuje, da organiziranih turističnih potovanj v tem hipu sami še ne izvajajo, prodajajo pa nekatere turistične aranžmaje, za katere ocenjujejo, da so varni, da je dobro poskrbljeno za potnike in da je nevarnost okužbe s koronavirusom majhna. Tako je trenutno možno turistično dopotovati na Kanarske otoke, za veliko noč pa v Dubrovnik. »Pripravljenih imamo tudi kar nekaj zanimivih krajših potovanj po Sloveniji, ki bodo aktualna takoj, ko se bodo pri nas odprli hoteli,« napoveduje sogovornik.

Računajo na precepljenost

Pojasnjuje, da se za zdaj največ potuje z letali, čez nekaj tednov pa načrtujejo tudi prva avtobusna potovanja. »Skladno z napovedmi bi se morala epidemiološka slika po Evropi z večjo precepljenostjo izboljševati in v tem kontekstu tudi mi načrtujemo več aktivnosti in različnih potovanj v času, ko upamo, da se bodo te napovedi že uresničile,« pravi Sajko. V njihovi agenciji največ pomagajo pri organizaciji določenih nujnih poslovnih poti ter potovanju športnikov na športne priprave in tekmovanja. Sprejemajo že tudi rezervacije za prvomajske praznike in poletne počitnice, kjer se interes povečuje.



Številni potrošniki imajo od lanske spomladi za potovanja, ki so bila odpovedana zaradi izbruha pandemije koronavirusa, vrednotnice za vrednost rezerviranega aranžmaja, ki jih lahko porabijo v dveh letih. Ali jih potrošniki že unovčujejo? »Ocenjujemo, da je približno slaba tretjina naših potnikov, ki so lani prejeli vrednotnice za odpovedana potovanja, že rezervirala podoben ali kak drug aranžma za letos. Preostali so za zdaj še previdni in bodo vrednotnice predvidoma unovčili malo pozneje,« ugotavlja prvi mož Sajko Turizma.



V Palmi pa pojasnjujejo, da so, glede na to, da jim je tudi lani uspelo realizirati velik del potovanj in počitnic v poletnem času, gostje vrednotnice večinoma že porabili. Tistim, ki jih še niso, pa ponujajo različne možnosti. Na Kompasu unovčevanje vrednotnic poteka v obliki prihodnjih potovanj.

