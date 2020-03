Zdenka Čebašek Travnik: O odgovornosti govorimo, gospod predsednik vlade

»O odgovornosti govorimo, gospod predsednik vlade«

Ko sem pred dnevi opozarjala, da nas zdravnike skrbi, ker nimamo jasnih navodil za primer širjenja okužbe novega koronavirusa, sem bila deležna neprimernih kritik s strani predsednika vlade in ministra gospoda Šabedra. Slednji je od mene zahteval, naj zbornica neha širiti paniko in zavajati javnosti. Politika je angažirala tudi sociologa dr. Sama Uhana, da je v znanem mediju poudarjal mojo nekompetentnost (!). Vse v službi aktualne politike, ki ni in ne bo prevzela niti najmanjše odgovornosti za vse prepozne ukrepe in napačna navodila, ki so bila sporočena splošni in strokovni javnosti, predvsem zdravnikom. Predstavniki drugih poklicnih skupin v zdravstvu se v teh dveh tednih niso izpostavljali s postavljanjem neprijetnih vprašanj. Posledično tudi vse kritike letijo le na zdravniško zbornico in zdravnike.



Številni zdravniki in zobozdravniki so se tudi posamično obračali na lokalne OE NIJZ in ravnali v skladu z njihovimi priporočili in navodili. Tudi ti, ki so sedaj kot okuženi deležni pogroma tako na forumih kot tudi s strani politikov. Vsi smo zaskrbljeni, gospod minister in gospod predsednik vlade. Bojimo se, da ne bomo zmogli, da nas bo zaradi okužbe vse manj na delovnih mestih. In da ne bomo zmogli pomagati bolnikom, ki jih bo vse več. O tem zdaj najbrž tudi vi več ne dvomite.



Iz vsega dogajanja povzemamo, da tako ministrstvo kot NIJZ ne pozna razmer na terenu, saj tam niso prisotni. Zdravniška zbornica, ki je dobila res veliko sporočil o tem, kako resne in zahtevne so razmere na terenu, je poskušala te težave v obliki vprašanj predstaviti MZ in NIJZ. Opozarjali smo tudi, da podana navodila niso uporabna na terenu.



Spomnimo se, da je MZ sprva predlagalo 55 vstopnih točk in je bilo skupaj z NIJZ zgroženo nad predlogom zbornice, da OE postanejo vstopne točke. Na našo pobudo so torej nato zmanjšali število vstopnih točk in sprostili blagovne rezerve zaščitne opreme. Niso pa odgovorili na vprašanje razporejanja zaposlenih, kar se bo izkazalo kot ključni problem v naslednjih tednih.



Zdravniki ugotavljamo, da v naši državi ni nikogar, ne osebe ne institucije, ki bi prevzela osebno odgovornost za vsa priporočila in navodila, ki jih dajejo na MZ in NIJZ zdravnikom. Ni avtoritete, katere beseda bi zmanjšala dvome, dajala točna navodila vsem službam in jih medsebojno usklajevala. Odgovornosti tudi ne more prevzeti skupina naključno v koordinacijo zbranih strokovnjakov, ki vsak s svojega zornega kota opažajo težave in jih sporočajo pristojnim. Na to, da nimamo učinkovitega državnega načrta za učinkovito krizno komuniciranje, je Slovenijo že leta 2017 opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Kdo je odgovoren, da tega nismo popravili in se pripravil na resno krizo?



Ob koncu te izjave želim poudariti, da so odzivi politikov, posebno izjava predsednika vlade o neodgovornem vedenju zdravnikov, odraz nesprejemljivega in nespoštljivega odnosa do našega poklica in dela ter da ga razumemo kot prelaganje odgovornosti njegovega nekompetentnega ravnanja na zdravništvo.

V imenu Zdravniške zbornice Slovenije in v svojem imenu vsem prizadetim zdravnikom sporočam, da bo zbornica stala ob strani tako njim kot tudi ostalemu zdravstvenemu osebju. Pristojnim inštitucijam pa sporočam, da bo zbornica zmeraj odločno branila dostojanstvo zdravnikov in se zavzemala za to, da odgovorni prevzamejo tudi osebno odgovornost za nastalo situacijo.



Ljubljana – Po tem, ko so se v javnosti pojavile kritike na račun zdravstvenih delavcev, okuženih z novim koronavirusom, češ, kako neodgovorno so ravnali, da se kljub vrnitvi iz Italije niso samoizolirali, ampak so šli med paciente in celo v dom starostnikov, se je včeraj v pismu članom zdravniške zbornice oglasila Zdenka Čebašek Travnik.V povezavi z aktualnimi razmerami in nadaljnjimi ukrepi zajezitve širjenja okužbe s koronavirusom se je oglasil tudi, podpredsednik zdravniške zbornice in predsednik odbora za zobozdravstvo.V zobozdravstvenih ambulantah se namreč opravljajo storitve, ki predstavljajo največje tveganje za prenos infekcij. Zobozdravniki in pacienti so ob delu v ambulanti izpostavljeni aerosolom, delcem snovi, ki lebdijo v zraku. Pavlović je opozoril, da v tem trenutku zobozdravstvene ambulante ne razpolagajo z vso potrebno zaščitno opremo. Predsednik odbora za zobozdravstvo je zato pozval paciente, naj ob pojavu kateregakoli simptoma okužbe zgornjih dihal (kašljanje, kihanje, izcedek iz nosu, povišana telesna temperatura) že dogovorjeni termin pregleda preložijo.»Vse paciente lepo prosim, da tudi v primeru močne bolečine in znaku akutne okužbe zgornjih dihal najprej pokličejo ambulanto ali pošljejo elektronsko sporočilo ter počakajo na nadaljnja navodila zobozdravnika. Nikakor pa ne smete hoditi v ambulanto, ne da bi se o tem predhodno pogovorili z zobozdravnikom,« je javnost pozval Pavlović.Zdravniška zbornica Slovenije je danes na ministrstvo za zdravje posredovala tudi predlog protokola dela v zobozdravstvenih ambulantah. Predlagali so določitev sedmih ambulant za ljudi z akutnimi okužbami dihal in hudim zobobolom. V zvezi s tem še čakajo odgovor ministrstva za zdravje.Ministrstvo za gospodarstvo je zaradi posledic širjenja koronavirusa obljubilo finančno podporo gospodarstvu, zato Pavlovića zanima, ali bo kaj od tega namenjenega tudi zobozdravstveni dejavnosti zaradi izpada dohodkov in povečanih stroškov z nakupom preventivnega materiala. 650 zobozdravnikov ima zasebno ambulanto s koncesijo, 280 od teh je čistih zasebnikov.