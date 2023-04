Dežja v času kresovanja ne bo

»Čeprav je še do včeraj dopoldan kazalo, da bo na predvečer 1. maja deževalo, pa se je napoved v naslednjih dvanajstih urah precej izboljšala,« je za Delo povedal dežurni meteorolog Jure Cedilnik in dodal, da se je napoved iz oblačne in deževne spremenila v ustaljeno in suho. »Oblaki bodo, a dežja ni za pričakovati,« je dejal.

Slabše vreme je po besedah Cedilnika pričakovati v ponedeljek 1. maja, ko bo opoldan vso Slovenijo dosegla vremenska motnja, v kateri se pričakuje glavnino dežja. »Napoved dežja se je tako le prestavila za dvanajst ur.«

Tekom vikenda, tako v petek in soboto, je pričakovati dovolj toplo vreme, predvsem sobota bo dokaj lepa, z le nekaj lokalnimi plohami in nevihtami, a z veliko obdobji sonca. Na soncu bo čez dan tudi čez dvajset stopinj. Aprilsko vreme.

Kres bo letos ostal suh. FOTO: Tomi Lombar/Delo

»V nedeljo bo malo bolj hladno, malo več bo tudi oblačnosti, bo pa vmes tudi nekaj sonca. Po večini je videti, da bo čez dan suho,« pravi.

Padavine nas bodo po besedah meteorologa zajele v ponedeljek in v noči na torek, ko bo vreme postalo najbolj nestanovitno, padlo bo tudi največ dežja. V sredo se bo po besedah Cedilnika vreme spet stabiliziralo, topleje bo, na morju tudi do 25 stopinj.