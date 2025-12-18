»Zdi se, da stranke gospodarskih programov še nimajo razdelanih«

E-notar, startupi, investicije, lastniški deleži – o vsem tem v Sloveniji govorimo že leta, a podjetniki še vedno čakajo na preboje, ki bi morali biti samoumevni. Zakaj digitalni projekti padajo na razpisih, zakaj kapital za rast uhaja v tujino in zakaj je nagrajevanje zaposlenih še vedno eden največjih sistemskih izzivov? Z direktorico Tehnološkega foruma Barbaro Krajnc tudi o obvezni božičnici, spremembah glede SP-jev in političnem povezovanju.

V javnosti so se pojavile navedbe, da se želite povezovati z Levico in Vesno. Pravite, da to ne drži. Zakaj ne?

Beseda povezovanje pogosto namiguje na tesnejše politično zavezništvo ali celo na postavljanje na eno stran. To pri nas ne drži. Zavestno ostajamo apolitični. Naš cilj je sodelovanje v smislu izmenjave stališč in dialoga z vsemi političnimi strankami. To poudarjam že od začetka mandata. Pogovarjati se je treba z vsemi, tako s koalicijo kot z opozicijo, saj lahko le tako iz prakse opozarjamo na težave pri izvedbi zakonodaje.

Septembra smo organizirali večji dogodek, na katerega smo povabili predstavnike osmih političnih strank ...