    Slovenija

    Zdolškova zavrnitev izjave novinarki v obravnavo odvetniške zbornice

    Novinarko Tarče je pozval, da zapusti prostor, v katerem je odgovarjal na vprašanja drugih novinarjev.
    Stojan Zdolšek je navedel, da bo novinarko Tarče prijavil na Novinarsko častno razsodišče, ker je brez njegovega vabila, po tem ko ji je povedal, da ne bo dal izjave, »vdrla v odvetniško pisarno in je kljub pozivu ni hotela zapustiti«. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Stojan Zdolšek je navedel, da bo novinarko Tarče prijavil na Novinarsko častno razsodišče, ker je brez njegovega vabila, po tem ko ji je povedal, da ne bo dal izjave, »vdrla v odvetniško pisarno in je kljub pozivu ni hotela zapustiti«. FOTO: Blaž Samec/Delo
    STA
    8. 10. 2025 | 21:49
    8. 10. 2025 | 21:49
    3:27
    V javnosti odmeva poteza odvetnika Stojana Zdolška, ki je zavrnil izjavo za novinarko oddaje Tarča. Obravnavala jo bo Odvetniška zbornica Slovenije, poroča N1. Zdolšek, ki je tudi zastopnik premierja Roberta Goloba v dveh postopkih pred KPK, pa napoveduje, da bo novinarko prijavil Novinarskemu častnemu razsodišču.

    KPK zožila očitke Golobu

    Zdolšek se te dni v javnosti pojavlja zlasti kot zastopnik premiera Roberta Goloba v postopkih Komisije za preprečevanje korupcije v zadevah Bobnar in Karigador. V torek je tako na te teme nameraval podati izjavo za več medijev, tudi za Televizijo Slovenije, ni pa želel na tej izjavi novinarke oddaje Tarča. Tako je želel, da zapusti prostor, v katerem je odgovarjal na vprašanja drugih novinarjev. Kot je dejal, je novinarki že vnaprej povedal, da za to oddajo izjave ne želi dati.

    Poteza je naletela na kritike novinarske skupnosti. Odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž je v torek v oddaji Dnevnik na TV Slovenija dejala, da je »razvrščanje novinarjev na tiste, s katerimi politiki sodelujejo, in tiste, s katerimi ne, popolnoma nesprejemljivo. Poudarila je tudi, da je"v medijski realnosti tako, da nastajajo napetosti med novinarji in predstavniki oblasti«, ampak da to po njenem mnenju ne sme vplivati na pravico javnosti do obveščenosti. Dodala je, da v informativnem programu TV Slovenija obsojajo Zdolškovo dejanje.

    Svoboda o očitkih KPK: Nekatere institucije želijo biti nad zakoni

    Zdolškovo potezo obsodilo tudi Društvo novinarjev Slovenije

    Potezo premierovega zagovornika so obsodili tudi v Društvu novinarjev Slovenije. Zapisali so, »da odgovori političnih funkcionarjev in njihovih zastopnikov vsem novinarjem, ko gre za zadeve javnega interesa, kar postopek KPK zoper predsednika vlade vsekakor je, niso privilegij ali svobodna izbira, temveč dolžnost«.

    V društvu so pozvali, naj politični funkcionarji in njihovi zastopniki »novinarjem omogočijo opravljanje temeljnih funkcij, med katerimi je informiranje javnosti, pa tudi nadzor oblasti«.

    Zoper Zdolškovo odslovitev novinarke Tarče pa je podana tudi prijava na Odvetniško zbornico Slovenije. »Prejeto prijavo bomo obravnavali v skladu s pravili zbornice. Kakšen bo rezultat v tej zadevi, ne morem napovedati. Najprej moramo ugotoviti, kaj je očitano ravnanje, ki je v nasprotju z našim kodeksom ali zakonom o odvetništvu,« je za N1 dejal predsednik zbornice Janez Starman.

    Zdolšek pa je za STA navedel, da bo novinarko prijavil na Novinarsko častno razsodišče, ker je brez njegovega vabila, po tem ko ji je povedal, da ne bo dal izjave, »vdrla v odvetniško pisarno in je kljub pozivu ni hotela zapustiti«. Ob tem je poudaril, da spoštuje novinarsko neodvisnost, a da pričakuje tudi, da novinarji upoštevajo njegovo odvetniško neodvisnost.

    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Umetna inteligenca je ultimativni test človeštva

    Roman Zidarn o tehnologijah kot gonilu kapitalskega trga in vlogi umetne inteligence za razvoj družbe.
    Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 13:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poslovna konferenca

    Priložnost za vlagatelje tudi prehod energetskega sektorja

    Kako z zasebnim kapitalom podpreti strateške projekte držav in podjetij?
    Marjana Kristan Fazarinc 8. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zagrebška borza z rekordno rastjo prometa, Ljubljana takoj za njo

    Na konferenci Kapitalski trgi 2025 tudi o hrvaškem trg kapitala, blockchain tehnologiji in o priložnostih za vlaganja v letu 2026.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nekdanji slovenski skakalni as po dobrih 18 letih spet poletel (VIDEO)

    Dolgoletni član naše skakalne reprezentance Jure Radelj je danes opravil dva skoka v Planici. Zastavil si je kratkoročni in dolgoročni cilj.
    Miha Šimnovec 8. 10. 2025 | 22:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Sanjski štart sezone Cedevite Olimpije se nadaljuje (VIDEO)

    Po osvojenem domačem superpokalu ter zmagah na uvodu evropskega pokala in lige ABA so Ljubljančani v Beogradu po preobratu premagali tudi Hapoel Jeruzalem.
    8. 10. 2025 | 22:25
    Preberite več
