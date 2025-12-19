Zdravi otroci doma, bolni v vrtcih in šolah

V zadnjem obdobju številni vrtci in šole po Sloveniji staršem pošiljajo opozorila, naj bolnih otrok ne pošiljajo v vzgojno-izobraževalne ustanove. Eno od teh obvestil jasno navaja, da mora biti otrok, ki kaže znake bolezni, doma in da je treba upoštevati navodila zdravnika.

Vzgojitelji in učitelji opažajo tudi, da se otroci v nekaterih primerih vračajo v vrtec ali šolo prehitro po preboleli bolezni, kar povečuje tveganje za širjenje okužb med vrstniki. Prehiter povratek lahko vodi tudi do poslabšanja zdravstvenega stanja otroka, ki še ni povsem okreval.