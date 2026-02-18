  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Zdravje ne sme biti odvisno od sposobnosti mobiliziacije donatorjev

    Sklad za redke bolezni: po sprva negotovi usodi so poslanci včeraj soglasno sprejeli zakon. Ministrstvo za zdravje je zadržano.
    Poleg zdravil sirot, gre za zdravila, ki zaradi majhnega trga niso zanimiva za farmacevtska podjetja, bodo iz sklada financirani tudi storitve zdravljenja redkih bolezni in uvoz zdravil. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Poleg zdravil sirot, gre za zdravila, ki zaradi majhnega trga niso zanimiva za farmacevtska podjetja, bodo iz sklada financirani tudi storitve zdravljenja redkih bolezni in uvoz zdravil. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Andreja Žibret
    18. 2. 2026 | 19:10
    A+A-

    Poslanci so soglasno sprejeli zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, ki bo umeščen v okvir Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ne pod ministrstvo za finance, kot je bilo sprva predvideno. Sklad bo financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, donacij ter po potrebi iz državnega proračuna, ZZZS pa mora zagotoviti najmanj osem milijonov evrov in vzpostaviti ločeno računovodsko evidenco.

    Omogočeno bo financiranje zdravil sirot, uvoza zdravil ter dostop do naprednih terapij po pospešenem postopku, tudi pred dokončno odobritvijo na ravni EU, ter vključitev tujih strokovnjakov v zdravniški konzilij. Predlagateljica Meira Hot je poudarila, da zakon zapolnjuje dolgoletno vrzel v sistemu, medtem ko so v društvu Viljem Julijan opozorili, da ne vključuje otrok v prvi fazi kliničnih raziskav, a ga kljub temu ocenili kot pomemben korak naprej.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Redke bolezni

    Redke bolezni: družina si včasih oddahne, ko je postavljena diagnoza

    Za kakovostno obravnavo so nujni povezani sistemi, več strokovnjakov ter hitrejši dostop do varnih in učinkovitih zdravil.
    Andreja Žibret 12. 2. 2026 | 20:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kronična avtoimunska bolezen

    Vitiligo ni le kožna bolezen, lahko vpliva tudi na samopodobo

    V Sloveniji z vitiligom živi okoli 20.000 ljudi, bolezen pa je še vedno pogosto nerazumljena in stigmatizirana.
    Andreja Žibret 5. 2. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako je poskrbljeno za bolnike z redkimi boleznimi?

    Odgovarja Jože Faganel, predsednik Združenja za redke bolezni Slovenije.
    Andreja Žibret 28. 2. 2024 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neprivedbe na sodišče

    Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

    Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
    Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bolezen čikungunja

    Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

    Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
    18. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo stoji za ledenimi zmaji? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    redke boleznizdravljenjezdravilafinanciranje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Štirje goli pred koncem prvega polčasa Gordona izstrelili med zvezde

    Nogometaši Newcastla so na gostovanju pri Karabahu zmagali s kar 6:1. Junak tekme je bil Anthony Gordon, Jan Oblak na delu v Belgiji.
    Nejc Grilc 18. 2. 2026 | 20:50
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska uprava Kranj

    Pri spravilu lesa se je smrtno poškodoval 44-letnik

    Umrl je med izvajanjem gozdarskih del v svojem gozdu na območju občine Gorenja vas–Poljane.
    18. 2. 2026 | 20:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na Gorenjskem

    Na Jesenicah si želijo Dvorano Anžeta Kopitarja – AK11

    Vodstvo HDD Jesenice je na mestni svet naslovilo predlog, s katerim bi dvorano Podmežakla poimenovali po najboljšem slovenskem hokejistu.
    18. 2. 2026 | 20:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Naravni pojavi

    Srce Benetk se je spremenilo v prizorišče izjemnega naravnega pojava

    Posnetki prikazujejo veliko število rib, ki plavajo skozi plitvo vodo na ulici med letošnjo plimo.
    18. 2. 2026 | 19:26
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na Gorenjskem

    Na Jesenicah si želijo Dvorano Anžeta Kopitarja – AK11

    Vodstvo HDD Jesenice je na mestni svet naslovilo predlog, s katerim bi dvorano Podmežakla poimenovali po najboljšem slovenskem hokejistu.
    18. 2. 2026 | 20:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Naravni pojavi

    Srce Benetk se je spremenilo v prizorišče izjemnega naravnega pojava

    Posnetki prikazujejo veliko število rib, ki plavajo skozi plitvo vodo na ulici med letošnjo plimo.
    18. 2. 2026 | 19:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo