Zdravje starejših pod drobnogledom

Portorož – Iskanje odgovorov na vprašanje, kako izboljšati zdravje in kakovost življenja starejših, je vse bolj v ospredju v starajoči se družbi. Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem v petek v grand hotelu Portorož prireja mednarodno znanstveno strokovno konferenco o tej temi.



»Življenjska doba se v Evropi in razvitih delih sveta daljša. Potreben je večplasten pristop k skrbi za starejše, najprej z vidika stroke, ki obravnava to področje, in posledično z aplikacijo spoznanj v prilagajanje družbe. To je tudi priložnost za raziskovanje in prenos dobro utečenih praks iz tujine v slovenski prostor,« je poudaril vodja organizacijskega odbora doc. dr. Boris Kovač.



Sodelovalo bo več kot 70 tujih in domačih strokovnjakov s področja javnega zdravja in sorodnih strok, organizatorji pa k poslušanju vabijo širšo strokovno in drugo zainteresirano javnost. Namen konference je opozoriti na zdravstvene probleme starejše populacije, predstaviti najnovejša znanstvena dognanja ter prikazati različne interdisciplinarne pristope k odpravljanju dejavnikov tveganja in krepitvi zdravja starejših.



Program bo zajel pet vsebinskih področij: psihosocialni vidiki prilagajanja na staranje, težave in izzivi v prehrani starostnikov, prilagajanje storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije, prilagoditev bivalnega okolja starejših ter telesna (ne)aktivnosti in njen pomen za zdravje starostnikov.



Na konferenci bodo med drugim govorili o dobri spolnosti v starosti, o kakovosti spanja, o nasilju nad starostniki ter o prilagajanju okolja gluhim in naglušnim starejšim in drugim invalidom. Spregovorili bodo o pomenu beljakovin v prehrani starejših in motnjah prehranjevanja v starejšem življenjskem obdobju, vplivu telesne neaktivnosti na vnetne dejavnike in dobrodejnih učinkih plesa na kognitivno funkcijo pri starejših. Ena od tem bodo tudi prednosti in slabosti telemedicine pri oskrbi v domačem okolju, prav tako medgeneracijsko sodelovanje.