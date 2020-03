»Nova vladna koalicija ni pakt s hudičem, je zaveza s Slovenijo,« je v zapisu na Facebooku izpostavil predsednik SMC. Ve tudi, da je veliko tvegal, ko se je trudil za dogovor o novi koaliciji s SDS, NSi in DeSUS ter ko ni poslušal »programiranega dela politike, ki je z enim odstopom želela znova spraviti na kolena vso državo«.Prepričan pa je, da bi mnogo več tvegal, če bi popustil želji po »novi politični predstavi par excellence« in pozabil na to, kar mu ljudje tako radi rečejo: »Zdravko, bodi pameten!«Vsem, ki se zadnje tedne vanj usmerili na »stotine očitkov«, v dokaj osebnem zapisu na Facebooku odgovarja, da je odrasel v okolju, kjer so se morali za vsak dinar, pozneje tolar in zdaj evro, bistveno bolj potruditi, kot ljudje v večjih mestih in središčih.»Vem, kaj pomeni ustvarjati z lastnim znanjem in lastnimi rokami. Zgodbe, katerih del sem bil, so zelo vplivale na podobo mojih domačih krajev. Če bi jih delal z egoistično računico, ne bi imel možnosti popravnega izpita. Moji ljudje bi me zavrgli,« je navedel Počivalšek. Dodal je, da so temelji njegove »ustave« delati pošteno, delati skupaj in delati z mislijo na posledice.Enako je, kot je izpostavil, v politiki. Spomnil je, da je leta 2018 na državnozborskih volitvah kandidiral s programom potreb ljudi v Obsotelju in dobil 19 odstotkov njihovih glasov, največ od vseh kandidatov SMC. »Ti ljudje so me 'poslali' v Ljubljano zato, da bi naredil nekaj dobrega in ne zato, da bi se šel visoko politiko,« je zapisal.»Danes od mene pričakujejo isto in v tem, da sem se sposoben pogovarjati z ljudmi drugačnih nazorov, ne vidijo ukrivljene hrbtenice, temveč močan značaj. Znan sem po tem, da raje delam, kot govorim. Raje poslušam, kot prepričujem. Zato mi je tuje v kamere in mikrofone pojasnjevati vsako svojo odločitev,« je še dodal.