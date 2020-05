FOTO:Zdravko Počivalšek: Turizem bo okreval kar pet let

Vladno poročilo na nabavi opreme

O aktualnem stanju v turizmu danes govori podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, zraven sta še minister za infrastrukturoter vladni govorec. Pričeli so ob 11. uri, izjave prenašamo v živo.»Rabimo ukrepe, ki turizmu ne bodo omogočili zgolj preživetja, ampak tudi razvoj,« je rekel minister Počivalšek. »Država z novimi ukrepi sporoča, da je turizem naša prioriteta, za končno rešitev pa rabimo še več sodelovanja. Tudi v prihodnje bomo turizmu pomagali.«Počivalšek je navedel tudi nekatere ukrepe: »Uvedba skrajšanega delovnega časa se nanaša, da država pokrije določen del plač delavcev in omogoča večjo fleksibilnost pri vračanju ljudi na delo s čakanja. Drugi ukrep je podaljšanje veljavnosti rokov pomoči iz prvega in drugega protikoronskega paketa. Tretji ukrep je zagotovitev likvidnostnih sredstev za preživetje turističnih podjetij. In četrti ukrep - nepovratna evropska sredstva v višini 16 milijonov evrov za zagon podjetij v gostinski in nastavitveni dejavnosti.«Minister še ocenjuje, da bo turistična dejavnost okrevala kar pet let. »Zavzemamo se, da bi meje odpirali v sodelovanju s celotno Evropo. Upam, da jih bomo odprli že letos.«Pričakuje se, da bo Počivalšek govoril tudi o včerajšnjem poročilu vlade o nabavah. To naj bi Počivalška domnevno opralo vseh sumov morebitnih nepravilnosti, prav o tem poročilu naj bi minister govoril danes.V okoli 80-stranskem poročilu sicer sedanja vlada, v zagovoru na očitke o domnevnih nepravilnostih pri nabavi zaščitne opreme, med drugim s prstom kaže na prejšnjo vlado