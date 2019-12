Zdravko Počivalšek se je odrekel nekdanji tesni sodelavki Janeza Janše

Novi prvak SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek v zadnjih dneh menjuje ekipo okoli sebe, tako na ministrstvu, kot v stranki.

FOTO: Leon Vidic

Ljubljana -in, ki sta bila zadolžena za odnose z mediji, sta bila na lastno presenečenje deležna neprijetne novice. Gospodarski ministerse je namreč odločil, da z njima ne bo več sodeloval.O razlogih, zakaj se je minister odločil za spremembe v svoji ekipi, Zdravko Počivalšek molči. Štanc, ki se je po delu v agenciji Pristop z novembrom določil preizkusiti še v javni upravi, se mora po mesecu dni posloviti, čeprav je v minulih dneh razlagal, da je prevzel posle sodelavke, ki odhaja na porodniški dopust. »Pogodbe mu nismo podaljšali,« je kratek minister.Tako hitra menjava sodelavcev se zdi razmeroma neobičajna.Bolj kot zaposlitev nekdanjega Pristopovca pa je v javnosti oktobra odmevala novica, da se je ministrovi ekipi pridružila Alenka Paulin, nekdanja tesna sodelavka prvaka opozicijein prav tej kadrovski odločitvi so številni pripisali tudi politični pomen - češ da gre za dokaz, da se prvak SMC politično približuje SDS oziroma dokaz nastajanja desnosredinske koalicije.»Zaradi odsotnosti sodelavcev na področju odnosov z javnostmi je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na tem področju začasno angažiralo magistro Alenko Paulin kot strokovnjakinjo s področja komuniciranja,« so za Delo tedaj pojasnili na ministrstvu vzroke za krepitev ekipe.Alenka Paulin se je po neuradnih informacijah zaradi izrazitega medijskega odmeva novice o tem, da se je pridružila Počivalškovi ekipi, umaknila na bolniško. »Paulinova ni bila nikoli zaposlena pri nas, pogodbo o sodelovanju s Komunikacijskim managementom AP s.p. smo imeli do konca novembra,« razlaga minister.Kot smo pisali, informacija o dodatni moči ne bi bila tako presenetljiva, če ne bi bila Paulinova oseba, ki je bila v preteklosti ena vplivnejših imen SDS in tesna sodelavka Janeza Janše. V SDS se je včlanila leta 2000 in se hkrati zaposlila v parlamentu kot svetovalka poslanske skupine SDS, bila je tudi tiskovna predstavnica stranke. V času prve Janševe vlade je bila direktorica državne Slovenske tiskovne agencije, v času vladepa je vodila urad za informiranje.Pred jesenskim prihodom na ministrstvo je skrbela za komuniciranje v Gorenjski banki, tja se je preselila po tem, ko je finančno ustanovo prevzel srbski poslovnež. V bančništvo se je podala po odhodu iz KD Group, kmalu po smrti prvega moža skupineZdaj 53-letna Novogoričanka je v Ljubljani študirala mednarodne odnose in se konec 80. let začela ukvarjati z novinarstvom. Objavljala je v Tribuni in na Radiu Študent, v Mladini, od koder izvira njeno tesno dolgoletno poznanstvo s, lobistom in zdaj lastnikom agencije za komuniciranje Stratkom, ki je vladi oziroma kabinetu premiera – sodeč po aplikaciji Erar – že ponujala storitve kriznega komuniciranja.