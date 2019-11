Zdravko Počivalšek: Storili bomo vse, da dokončamo ta mandat

Kmalu nov kongres

Kaj bo s Cerarjem?

Storil bo vse, da Šarčeva ekipa obstane

Kdo je v svetu stranke?



V svetu stranke, ki po statutu daje politične smernice za njeno delo, odloča o koalicijskih povezovanjih ter na predlog predsednika imenuje in razrešuje podpredsednico in podpredsednika stranke, vodjo lokalne mreže, vodjo programskega sveta ter člane statutarne komisije in nadzornega odbora.



V njem so med drugim člani izvršnega odbora, 20 članov, ki jih izbere kongres na predlog predsednika, poslanci, ministri, državni sekretarji, predsednik podmladka, predsednik združenja starejših članov in predsedniki lokalnih odborov.

Ljubljana – »V naši stranki ne vodimo nobenih aktivnosti za spremembo vlade. Mi smo bili, smo in bomo stabilen člen te vlade. Storili bomo vse, da dokončamo ta mandat. Delamo pa na reorganizaciji stranke in tu prihaja do določenih sprememb,« je poudaril prvi mož SMC in gospodarski minister. Medtem ko je dodal, da pa se bodo pogovarjali, če bo kdo drug zrušil vlado.»Ukvarjam se s tem, da okoli sebe zbiram ljudi, ki znajo, zmorejo in so pripravljeni iti samo naprej. Ne levo, ne desno, ne nazaj, ampak naprej,« je še pojasnil. Zato bo reorganizacija takšna, da bo zagotavljala strankino pot navzgor.Na večerni seji sveta stranke SMC bo predlagal razrešitev dosedanjega generalnega sekretarja. Nasledil ga bo, jeseniški podžupan, sicer dolgoletni hokejist kluba Acroni z Jesenic. Leta 2010 je bil prvič izvoljen v tamkajšnji občinski svet, kmalu pa je prevzel podžupansko mesto, kjer vztraja še danes. Maja se je potegoval tudi na strankini listi za evropski parlament, a neuspešno.Napovedal je tudi zamenjavo programskega vodje. Njegove zadolžitve prevzel vršilec dolžnosti direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije. Ta to mesto ga je vlada Marjana Šarca imenovala junija letos, mandat pa mu poteče konec leta. Je diplomirani politolog, prej je opravljal delo direktorja Evropskega razvojnega inštituta ter ima, kot je tedaj zapisala vlada, izkušnje z vodenjem.Z Reboljem in Vidmarjem, tako Počivalšek, bodo skušali pripraviti vse potrebno, da bodo lahko na prihajajočem programskem kongresu razdelali svojo strategijo. Zadal si je uresničitev tega, kar je napovedal na kongresu: spremembe, ki bodo temeljili na njihovem socialno, liberalno in trajnostno usmerjenem programu, je še naštel.Po septembrskem kongresu, na katerem se je Počivalšek zavihtel na vrh stranke, že napoveduje nov kongres. Ta bo predvidoma marca, njegov osrednji cilj pa bo dopolnitev in izpolnitev strankinega programa. »To je moja naloga, naloga poslancev, ministrov in lokalnih odborov,« ocenjuje in verjame, da je ministrska ekipa SMC dober tim in tako nameravajo delati tudi v prihodnje.SMC ima v vladištiri ministre. Po nekaterih neuradnih, a zanesljivih informacijah, Počivalšek sicer ni bil najbolj zadovoljen z delom zunanjega ministrain ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vendar je pred svetom stranke dejal, da imajo štiri ministre na odgovornih položajih.»S svojim delom so dokazali, da je ta vlada lahko še naprej stabilna, kar se tega tiče, in lahko dokonča mandat. Z njihovim delom sem zadovoljen«.Počivalšek je ob septembrskem prevzemu vodenja SMC priznal, da se je že pogovarjal s prvakom opozicijein se je z njim po naših informacijah nato tudi srečal Danes je pogovore z njim zanikal in zatrdil, da bo storil vse, da Šarčeva vlada obstane, a so se v nasprotnem primeru pripravljeni pogovarjati z vsemi.Tudi večina poslancev, s katerimi smo govorili včeraj, je domnevno zbliževanje s SDS označila za spin, med drugim tako predsednica sveta strankekot tudi vodja poslancev. »Sprašujem se, čemu je to namenjeno. Proračun je sprejet, očitno bo sprejet tudi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Če bo koalicija lahko imela nekaj miru, pa lahko še kaj postori,« je povedal.Počivalškovi pogovori s prvakom opozicije naj bi bili namenjeni preverjanju možnosti nastanka desnosredinske vladne koalicije četverice strank – SMC, SDS, NSi in SAB. Ta bi v parlamentu z večino oziroma skupaj 47 glasovi lahko izpeljala nujne reforme.