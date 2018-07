Zdravljenje otrok ovira vlada

Nacionalni inštitut še brez dovoljenja za delo

Popoln preobrat

Prof. dr. Rajko Kenda, upokojeni strokovni direktor Pediatrične klinike:



»V času, ko je vodstvo UKC doživljalo najhujše ogorčenje javnosti zaradi programa otroške srčne kirurgije, smo imeli svoje kardiologe, svoje intenziviste, svoje kardiovaskularne kirurge, ki so se izobraževali doma in v tujini, in tuje kirurge, ki so operirali bodisi pri nas ali na svojih klinikah. In seveda prof. Gregoriča, katerega mednarodna komisija nas je javno obtožila, da je program nevaren, vodstvo pa da ne ukrene ničesar. Zdaj imamo prof. Gregoriča, ki vodi program, kup bolnih otrok, prestrašene starše in ogorčene slovenske zdravnike.«

Politika ogroža preživetje

Dr. Zdenke Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije:



»Ko se zdravstva loti politika, je upanje na preživetje vedno slabše. S tem mislim na vse, kar se je v času mojega mandata predsednice zbornice zgodilo v našem zdravstvu. Otroška kardiologija je le metafora (prispodoba), kako se bodo zadeve razpletale v prihodnosti.«

Hrvaškemu zdravniku ministrstvo za zdravje ne da dovoljenja za delo

Kako poteka te dni skrb za otroke, bolne na srcu?

Zapleteni in dolgotrajni pravni postopki

Hrvaški in ameriški otroški kardiolog, ki sta že ves teden v Ljubljani, še zmeraj ne moreta zdraviti otrok. Ministrstvo za zdravje niti hrvaškemu zdravniku ni izdalo dovoljenja za delo, za ameriškega pa mora začeti veljati novela zakona. Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB) še nima dovoljenja za delo, so potrdili na ministrstvu.Po informaciji z ministrstva za zdravje bo strošek prvega ameriškega zdravnika, ki ga je povabil v UKC Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB), plačal NIOSB, in sicer 22.829,23 evra za teden dni. Zdravnik v tem času ni zdravil bolnikov, pač pa je svetoval, izobraževal, konzultiral. Na podlagi pogodbe bo izdelal poročilo s predlogi za vzpostavitev delovanja NIOSB. NIOSB, ki ga je vlada ustanovila marca, še nima dovoljenja za delo, ki bi ga moralo izdati ministrstvo. Razlog je tudi v tem, da še nima zaposlenih zdravnikov. Z ministrstva sporočajo, da bo NIOSB zaposlil štiri zdravnike, ki bodo nosilci dejavnosti, in enega ali dva sodelavca v strokovni službi inštituta NIOSB, katerega v. d. direktorja je Brane Dobnikar, predsednik sveta zavoda pa prof. dr. Igor Gregorič.»Finančni obseg reševanja težav z zdravniki iz programa NIOSB za svet UKC kot strošek UKC ni sprejemljiv,« so odgovorili iz UKC na vprašanje Dela o sprejetem sklepu sveta UKC. UKC bo v okvirih slovenskega plačnega sistema plačal pediatra kardiologa iz EU, s katerim se je dogovoril za sodelovanje. »Delati bo začel takoj, ko bomo dobili dovoljenje za delo, ki ga mora izdati ministrstvo za zdravje,« odgovarjajo iz UKC.Pogoj za dovoljenje je začasni vpis v register zdravnikov, ki zdravijo v Sloveniji. A zdravniška zbornica ga še ni vpisala v začasni register zdravnikov, ker ji ministrstvo za zdravje še ni dalo odločbe, potrebne za vpis. za hrvaškega zdravnika ne velja prenovljeni zakon o zdravniški službi, sprejet v začetku tedna po nujnem postopku. Pogoji za sklepanje pogodbe z njim bi morali biti enaki, kot so pogoji za vse druge hrvaške zdravnike, ki že delajo v UKC Ljubljana.Z ambulantnimi obravnavami bodo začeli gostujoči zdravniki v torek ali četrtek naslednji teden. V petek bo prišel kardiolog s Hrvaške, ki bo opravil dva interventna katetrska posega, v četrtek pa pride s Češke interventni kardiolog na nujni poseg. Za 24-urno oskrbo hospitaliziranih otrok skrbijo zdaj specialistka pediatrije in dva specializanta, je povedalo vodstvo UKC v sredo zvečer. UKC in NIOSB sta se uskladila, da bo NIOSB v celoti prevzel finančne obveznosti za zdravnike, s katerimi se dogovarja za sodelovanje. Kolikor vemo, gre za letalske karte v prvem razredu, enotedensko bivanje v hotelu s petimi zvezdicami v Ljubljani in plačilo Američanu 2000 evrov neto na dan. Kako bo rešen zaplet? »NIOSB je sklenil svetovalno pogodbo z zdravnikom iz ZDA za konzultacije, svetovanje, izobraževanje in vzpostavitev procesov delovanja NIOSB za čas od 7. do 15. julija v vrednosti 22.829,23 evra bruto«, so odgovorili z ministrstva.NIOSB ne more sodelovati z UKC, dokler niso spremenjeni ustanovni akti. Ali je svet UKC sprejel spremembe? »Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, ki ga je sprejela Vlada RS aprila letos, določa, da bo UKC Ljubljana Nacionalnemu inštitutu za otroške srčne bolezni na podlagi pogodbe zagotavljal podporne dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje zdravstvene dejavnosti inštituta. To so ekonomsko-finančna dejavnost, nabavna dejavnost, kadrovsko-pravna dejavnost, tehnično-vzdrževalna dejavnost, dejavnost informacijsko-komunikacijske tehnologije in druge. Da bo lahko UKC opravljal navedene dejavnosti za NIOSB, je potrebno pred spremembo in dopolnitvijo statuta UKC spremeniti odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center. Skladno z določbami Zakona o zavodih lahko zavod opravlja le tiste dejavnosti, za katere je registriran. Zato je vodstvo UKC predlagalo, da se hkrati najprej v aktu o ustanovitvi in nato v statutu spremeni in razširi dejavnost skladno z novo uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, za katere UKC ni še registriran. Predlagane spremembe je svet UKC potrdil,« so odgovorili iz UKC. Zdaj je torej na potezi vlada.