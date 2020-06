Zdravnica Bojana Žvan je bila razrešena nezakonito

Po aferi s kalijem, ki je bila razkrita decembra 2014, so v ljubljanskem kliničnem centru z mesta predstojnice oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo kot objektivno odgovorno razrešili Bojano Žvan. Ta je razrešitev izpodbijala na delovnem sodišču in tožbo proti ljubljanskemu kliničnemu centru (UKC) pravnomočno izgubila, a ji je decembra 2018 uspelo z revizijo na vrhovnem sodišču.Delovno in socialno sodišče je v ponovnem sojenju konec oktobra 2019 ugodilo zahtevkom Žvanove. Ugotovilo je, da ji je pogodba o zaposlitvi na mesto predstojnice kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno ...