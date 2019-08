Zdravnica ovadena zaradi domnevno lažno izdanega potrdila

Upravičenost do potrdila

Skladno z 80.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju izbrani osebni zdravnik izda zdravniško potrdilo o upravičeni odsotnosti zavarovane osebe z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem, če je bolezen ali poškodba zavarovane osebe nenadna ali nepredvidljiva in ji onemogoča prihod na sodišče ali sodelovanje pri procesnem dejanju.

Zdravniško potrdilo se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister za zdravje.

Maribor - Zaradi suma, da je izdala lažno zdravniško spričevalo in s tem predsedniku delovnega sodiščapomagala pri izmikanju sojenju v katerem se je znašel zaradi očitkov o zalezovanju nekdanje intimne prijateljice, je mariborsko okrajno sodišče podalo kazensko ovadbo zoper zdravnico. Po naših informacijah naj bi šlo za zasebnico s koncesijoZdaj se zdravnici utegne zgoditi, da bo zaradi izdaje tega potrdila tudi sama pristala na zatožni klopi, je včeraj, ob razkritju informacije poročal Večer . Po njihovih informacijah je bila podlaga za kazensko ovadbo ugotovitev sodišča, da obdolženi Omerzu v času, ko ga je zaradi slabega zdravja opravičila iz sojenja, ni bil niti en dan na bolniški. Tudi komisija za fakultetna izvedeniška mnenja na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je Omerzuja po odredbi sodišča pregledala 18. junija, ni ugotovila, da sodnik za sojenje ne bi bil sposoben. Tožilci se bodo morali zdaj odločiti, če je ovadba zrela za sodni pregon. Za izdajo lažnega potrdila je predpisana kazen do treh let zapora, kar je več, kot grozi Omerzeju.To, da se obdolženci roki pravice radi izmikajo z zdravniškimi potrdili je splošno znano. Spomnimo se le primerovin. Na mariborski izpostavi ZZZS dobijo približno deset sodniških zaprosilo letno, da preverijo upravičenost določenih zdravniških potrdil, a v zgoraj opisanem primeru ga niso. ZZZS sicer dokaj redko podaja pisna mnenja o upravičenosti izdaje zdravniškega potrdila glede na število vseh sodnih postopkov, v katerih lahko sodnik tudi z drugimi instituti preverja upravičenost zdravniških opravičil (npr. sodni izvedenci medicinske stroke...).Po naših podatkih je bil do zdaj zaradi izdaje in uporabe lažnega zdravniškega ali veterinarskega spričevala doslej obsojen le en zdravnik in sicer Milan Pavlović . Obsojen je bil na pogojno kazen leta in treh mesecev, plačati je moral 8800 evrov denarne kazni in vrniti 500 evrov, ki jih je za pisanje lažnega zdravniškega mnenja, zaslužil.Sum izdaje lažnih zdravniških opravičil obravnava tudi Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) v kolikor je o njih obveščena. Pred leti so tam obravnavali primer, ki naj bi mu zdravnika lažna opravičila izdajala skoraj 18 let on pa se je na podlagi tega uspešno izogibal rešetkam.