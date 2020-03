FOTO:Zdravnica Tina Bregant: Če maske nosimo vsi, ščitimo drug drugega

Ostanite doma. Če greste ven, pojdite sami ali pa v družbi enega od staršev. Spoštujte razdaljo meter in pol – tudi v zaprtih prostorih. Umivajte roke s toplo vodo in milom, uporabljajte razkužila. Če uporabljate rokavice, jih lahko uporabljate le za kratek čas, potem pa jih morate zavreči. Uporabljajte maske; treba je vedeti, da uporaba mask ni ekvivaletna uporabi ostalih mask in da je treba maske uporabiti pravilno.

Kakšna je pravilna uporaba mask?

Če maske nosimo vsi, ščitimo drug drugega

»Dragi starši in otroci, želim, da danes vi postanete ambasadorji nas zdravnikov, da postanete zgled naslednjih priporočil,« je ob predstavitvi priporočil glede novega koronavirusa na tiskovni konferenci uvodoma dejala zdravnicaPozvala je otroke oziroma starše, da upoštevajo naslednja navodila:Pomembno je, da masko nadenemo in odstranimo s čistimi rokami. Narejena mora biti iz materialov, ki prenesejo visoke temperature zaradi pranja in likanja. Masko je treba nadeti tako, da pokrije celoten obraz: da sega od korena nosu do brade. Če imate očala, gredo ta čez rob maske, je pojasnila Bregantova, demonstrirala pa zdravnicaBregantova je dejala, da se maske, ko je enkrat na obraz pravilno nameščena, ne dotikamo več.Ko se maska navlaži, jo je treba zamenjati, saj se prepustnost poveča, tako da praviloma te maske zdržijo pol ure do dve uri. Doma narejena maska seveda ni ustrezna za zdravstvene delavce.Četrtko pravilo pa je: »Bodite prijazni, uvidevni in potrpežljivi, predajte to sporočilo tudi svojim babicam in dedkom, ki vas že zelo pogrešajo, sama verjamem v vse nas, da bomo zmogli. S pravilno uporabo moramo vedeti, da ko masko nosimo mi, ščitimo druge. Če masko nosijo drugi, ščitijo nas, če skupaj nosimo maske, ščitimo eden drugega. Verjamem v nas, skupaj bomo zmogli.«