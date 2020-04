Zdravnica Tina Bregant, nova državna sekretarka

Preberite še:

Minister za zdravje ostal brez sekretarja

Vlada je na današnji dopisni seji imenovala doc. dr.za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje.Bregantova je specialistka pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine, ob čemer je doktorat opravljala s področja nevropediatrije. Po diplomi leta 2002 je na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravljala delo mlade raziskovalke in specializantke pediatrije na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike v Ljubljani. Kot specialistka pediatrije in doktorica znanosti s področja otroške nevrologije je od leta 2013 delovala v Zdravstvenem domu Medvode.Na Univerzitetnem Rehabilitacijskem Institutu – URI Soča v Ljubljani je kasneje opravila dodatno specializacijo s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine. Trenutno je zaposlena v zavodu CIRIUS Kamnik kot specialist pediater/fiziater. Poleg tega kot predavateljica in mentorica sodeluje z Medicinsko fakulteto, Fakulteto za šport in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani ter Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih skupinah ter tudi pri oblikovanju državnih programov za spodbujanje otrok v razvoju (NIJZ, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za delo in socialne zadeve). Prav tako je članica Odbora za kakovost in varnost pri Zdravniški zbornici Slovenije in članica uredniškega odbora mednarodne revije Frontiers (področje pediatrije, nevrologije, razvojne pediatrije).V zadnjem letu je sodelovala kot članica podporne ekipe Mladih zdravnikov Slovenije , a so slednji včeraj z njo prekinili sodelovanje. Zaželeli so ji vse dobro na njeni nadaljnji poti.Bregantova je kot predstavnica Mladih zdravnikov sodelovala tudi na vladni novinarski konferenci, na katerih so demonstrirali pravilno uporabo zaščitnih mask. S tem so se očitno zamerili nekaterim kolegom, ki so se začeli spraševati, ali so postali del vladne ekipe. S sporočilom, da Mladi zdravniki Slovenije niso člani Koordinacije zdravniških organizacij, so se zdravniške organizacije od njihovih nastopov distancirale.Bregantova v zvezi s tem ni dajala izjav, so pa Mladi Zdravniki v sporočilu za javnost kasneje med drugim zapisali, da so politično neodvisni in strankarsko neopredeljeni ter da si želijo konstruktivnega sodelovanja v času obvladovanja epidemije.