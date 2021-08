Zdravniki hkrati na Ortopedski kliniki in drugje

Služba za korporativno varnost ljubljanskega kliničnega centra je aprila 2021 ugotovila, da je skupina zaposlenih zdravnikov na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana večkrat skupinsko evidentirala svoj prihod ali odhod v ozkem časovnem oknu. Z namenom razjasnitve dejanskega stanja so bili k pojasnitvi pozvani zdravniki, ki so v svojih izjavah zanikali kakršnokoli zlorabo sistema. Nepravilnosti ni potrdil niti varnostnik, ki je izjavil, da nikoli ni izvajal evidentiranja zaposlenih in da sam ni zaznal, da bi to počel kdo drug.Spomnimo, da so v oddaji Tarča lani razkrili, kako naj bi zdravniki službene kartice dali vratarju oziroma varnostniku, da jih je evidentiral on. Ta varnostnik, ki je bil zaposlen pri zunanjem izvajalcu, ne dela več na ljubljanskem kliničnem centru, razkritje afere pa menda na to ni vplivalo.V UKC Ljubljana so pojasnili, da v obdobju, na katero se očitki nanašajo, na Ortopedski klinik v UKC Ljubljana niso imeli nameščenega videonadzornega sistema, s katerim bi bilo mogoče preveriti dejanski prihod in odhod delavcev ter s tem potrditi ali ovreči sum nepravilnosti.»Glede na navedeno dejansko stanje za sprejem ugotovitve o zlorabi sistema za registracijo prihoda in odhoda s strani zaposlenih niso obstajali zadostni dokazi, ki bi potrdili obstoj nepravilnosti in ki bi omogočili identifikacijo in individualizacijo oseb, ki so (naj bi) zlorabili sistem za registracijo prihoda in odhoda na Ortopedski kliniki,« so sporočili iz ljubljanskega UKC.Nadalje je Služba za korporativno varnost po zaključku opravljenega nadzora, v katerem je primerjala evidence prisotnosti in razporede delovnega časa zaposlenih na ortopedski kliniki s poročili, ki so jih zaposleni dali v zvezi z opravljanjem dela pri drugem delodajalcu, ugotovila, da so bili nekateri delavci po evidenci delovnega časa na ortopedski kliniki prisotni na delovnem mestu, delo pa so dejansko opravljal pri drugem delodajalcu.Nepravilnost je bila ugotovljena pri 11 delavcih, med njimi je eden podal odpoved pogodbe o zaposlitvi ( po naših informacijah naj bi bilo to prof. dr. Rok Vengust ), pri enem je kršitev zastarala. Zaposlenim je bilo izdanih devet pisnih opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.V zvezi z obravnavanimi nepravilnostmi teče postopek, ki ga vodi Inšpektorat za javno upravo, so še zapisali v UKC. V omenjenem postopku je ljubljanskemu kliničnemu centru naloženo, da razširi nadzor še na obdobje od marca 2020 do novembra 2020. »Postopek še ni zaključen. Slednje je razlog, da povračila konkretnih denarnih zneskov od zaposlenih še nismo podali.«Pri tem je treba vedeti, da so nekateri uslužbenci za čas, ko niso delali, prejeli tudi koronske dodatke.