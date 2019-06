Zdravniki na Koroškem odklanjajo dodatno delo 

Slovenj Gradec – Družinski zdravniki iz Mežiške in Dravske doline zaradi obilice svojega dela ne morejo priskočiti na pomoč kolegom iz slovenjgraškega zdravstvenega doma, ki že več mesecev opozarjajo na preobremenjenost zaradi dodatnega dela v enoti za hitre preglede v urgentnem centru. Lahko se zgodi, da od 1. julija na urgenci ne bo več družinskih zdravnikov.



Odločitev o tem bo padla jutri, ko se bo Marjeta Vaupot, direktorica slovenjgraškega zdravstvenega doma z zdravniki sešla na izrednem sestanku. »Situacija je urgentna. Zelo sem zaskrbljena,« pravi Vaupotova, ki se je trudila, da bi se z direktorji ostalih zdravstvenih domov na Koroškem (Radlje ob Dravi, Dravograd, Ravne na Koroškem) ter Zdravstveno reševalnim centrom Koroške (ZRCK) dogovorila o vključevanju njihovih zdravnikov v delo slovenjgraškega urgentnega centra. Tako bi bilo čez poletje, na jesen pa bi skupaj poiskali stabilnejšo in trajnejšo rešitev. »Dogovorili smo se, koliko zdravnikov iz katerega zdravstvenega doma se bo vključevalo v delo urgentnega centra,« pravi Marjeta Vaupot.

Direktor grozi z odstopom

A predlogu urgentnega reševanja situacije, o katerem naj bi tudi po besedah direktorice ZRCK Marijane Kašnik dosegli dogovor že v začetku meseca, so danes ostro nasprotovali v Dravogradu ter v Mežiški dolini. Direktor zdravstvenega doma Dravograd Jože Studenčnik je rekel, da Slovenj Gradcu ne more reševati problemov na račun njihovih zdravnikov in njihovega denarja. Zagrozil je, da bo odstopil kot direktor, če do tega pride.



Darko Čander, vodja službe za razvoj in organizacijo nujne medicinske pomoči (NMP) na ministrstvu za zdravje: »Največji problem NMP na Koroškem je pomanjkanje zdravnikov, pa tudi to, ker regija na razdalji dobrih deset kilometrov ljudem zagotavlja nujno medicinsko pomoč kar na treh mestih.«

Denarja je dovolj

Glede obremenitev družinskih zdravnikov pri izvajanju NMP ministrstvo ugotavlja: »Zdravniki so obremenjeni z vidika, koliko morajo dežurati. Tu gre za enormne obremenitve. Statistika prihoda bolnikov pa kaže na manjšo obremenjenost, s katero so soočeni v svojih ambulantah«. Po podatkih ministrstva za zdravje slovenjgraški urgentni center med 7. in 20. uro v povprečju obišče 25 bolnikov, v nočnem času v povprečju pet, število povprečnih intervencij pa znaša 1,5. »Na območju Slovenj Gradca v devetdesetih dneh kar petdeset dni ponoči ni bilo potrebe po izvozu zdravnika,« trdi Čander.



Franjo Golob, predsednik sveta koroške regije: »Prepričan sem bil, da je predlog o začasnem reševanju težav z NMP usklajen. Prišlo je do nesporazuma, ki ga bomo razrešili. Slišali smo, da je denarja za NMP v regiji dovolj, kar 3,5 milijona evrov. Če Korošci ne bomo nehali obravnavati vsakega zdravstvenega doma posebej in ne bomo začeli razmišljali regijsko, lahko samo izgubimo in ne pridobimo«.