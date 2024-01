Zdravniki zaostrujejo stavko, vsak zavod po svoje

Po doslej neuspešnih pogajanjih vlade in zdravniškega sindikat Fides se zdravniška stavka nadaljuje tudi ta teden. Odslej bo potekala v zaostreni obliki, kar pa bo odvisno od vsakega posameznega zdravstvenega zavoda. Vlada in Fides naj bi sicer tudi danes sedla za pogajalsko mizo.

Zdravniki in zobozdravniki so minuli ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

V minulem tednu sta se sicer večkrat sestala Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vladna stran, a pogajanja niso prinesla napredka, saj strani nista uspeli doseči stavkovnega sporazuma. V Fidesu so zato napovedali, da bodo stavko še zaostrili, napovedano zaostrovanje pa bo odvisno od vsakega posameznega zavoda. Danes se bodo sicer stavkajoči v posameznih zavodih sestajali na stavkovnih zborih.

Na kakšen način naj bi zaostrena stavka potekala, ni povsem znano, je pa članica glavnega stavkovnega odbora Fidesa Ana Lina Vodušek minuli teden pojasnila, da ima Fides pri zaostrovanju »še nekaj manevrskega prostora, kar se tiče zakonskega minimalnega delovnega procesa«.

V času stavke se izvajajo zgolj tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Naloga zdravnikov med stavko je zgolj ta, da bolnike triažirajo po pravilih stavkovnega minimuma, so poudarili v Fidesu. Tako po njihovi oceni tudi vzdrževanje poti naročanja ter izdaja zdravniških potrdil in zdravniških spričeval, na primer bolniških listov, ni obveznost zdravnikov v času stavke.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa so po drugi strani pojasnili, da so zdravniki v času stavke dolžni zavarovanim osebam zagotavljati zdravstvene storitve, ki so nujne za socialno varnost zavarovancev, mednje pa da sodi tudi obravnava zavarovancev z namenom uveljavljanja njihove začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe.