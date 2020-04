Zdravnikom po nepotrebnem kradejo dragoceni čas

NIJZ: Časa je dovolj



Ne 52 sprememb, več kot 350

Črtanje šifer ne pomeni odprave pravic

Menjava vladnih članov v NIJZ

Vlada je včeraj odpoklicala svoje tri člane v svetu zavoda NIJZ, eno članico pa že na začetku epidemije. V svet je imenovala Matejo Lesar, Roka Tavčarja, Mateja Forteja in Matjaža Vrtovca.

Medtem ko se zdravniki na prvih bojnih linijah borijo za življenja okuženih, vsi drugi pa živijo v izrednih razmerah, saj se tudi v svojih ambulantah vsak dan srečujejo s potencialno okuženimi bolniki, jim je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) določil 14-dnevni rok za oddajo pripombe k prenovi šifranta zdravstvenih storitev.Za ta administrativni postopek bi se moralo v okviru razširjenih strokovnih kolegijev angažirati 200 zdravnikov.Vzrok za prenovo šifranta zdravstvenih storitev ni epidemija in z njo povezane morebitne nove storitve, ampak gre za redno dopolnjevanje zdravstvenih storitev, kakršnega NIJZ izvaja dvakrat na leto, so nam odgovorili v službi za stike z javnostjo NIJZ.Šifrant se uporablja za potrebe e-naročanja in spremljanja čakalnih dob.Tokratni prenovi je dodanih le 52 šifer, trdijo na NIJZ, prenovljeni šifrant pa naj bi izšel prvega julija, torej imajo zdravniki v razširjenih strokovnih kolegijih dovolj časa.Če bo epidemija še trajala, se izdaja novega šifranta lahko zamakne, menijo na NIJZ.Odgovor službe za stike z javnostjo NIJZ je zanimiv, saj se sploh ne ujema z dopisom, ki ga je Denis Perko z NIJZ poslal 40 razširjenim strokovnim kolegijem vseh medicinskih strok.V dopisu piše, da pričakujejo pripombe razširjenih strokovnih kolegijev v 14 dneh, predvidenih sprememb pa ni 52, temveč – če smo prav prešteli – 345, še cela množica pa je že spremenjenih in jih je treba potrditi.Osem zdravstvenih storitev je tudi črtanih, na primer zobozdravstveni pregled otrok, paradentološki pregled – začetek zdravljenja, ortodontski pregled – začetek zdravljenja, kateterizacija mehurja, posegi na nohtih in drugi.Prav tako ne gre za spremembe dvakrat na leto, saj je bil samo letos šifrant spremenjen že trikrat, kot si vsakdo lahko ogleda na spletni strani NIJZ.Šifrant ima več kot tisoč glavnih šifer.Ali pomeni spreminjanje in črtanje zdravstvenih storitev tudi spremembo zdravstvenih pravic? Ali torej navedenih zobozdravstvenih pregledov ne bo več v javnem zdravstvu?Damjan Kos z Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) meni, da to ni mogoče: zdravstvene pravice določa zakon, podzakonski akti in splošni dogovor v zdravstvu.Če potegnemo črto: NIJZ okoli dvesto zdravnikom, ki bi se v razširjenih strokovnih kolegijih morali izreči o množici sprememb, nalaga za čas epidemije nerazumljiva in nepotrebna administrativna opravila, ki jim jemljejo čas.Zdravniki bi se morali za obsežna usklajevanja tudi večkrat sestati, kar v času širjenja koronavirusa ni mogoče.