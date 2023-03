Nevrokirurg Bošnjak je odstopil s predstojniškega mesta

Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana je v sredo povedal, da vodstvo ni vedelo, da je kirurg samoplačniku zaračunal še zasebni honorar in da je to neobičajno. Zatrdil je, da ljubljanski klinični center nikakor ni povezan s podjetjem iz Hongkonga, ki je imelo na svoji spletni strani objavljeno tudi podatke ljubljanskega kliničnega centra, a so bili ti kasneje izbrisani. Na vprašanje, ali bo vodstvo proti Bošnjaku ukrepalo in kako, je Jug dejal, da bodo o tem odločali, ko se zdravnik vrne s kongresa v tujini.

Jug je danes v zvezi z aktualnim dogajanjem danes znova stopil pred kamere in mikrofone:

Pojasnil je, da je nevrokirurg Bošnjak odstopil z mesta predstojnika Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, ker ne bi rad kompromitiral postopkov preiskav, ki potekajo. Jug je odstop sprejel in na mesto vršilca dolžnosti imenoval nevrokirurga Boruta Prestorja. Bošnjak ostaja zaposlen kot nevrokirurg. Preiskave glede nakazil denarja v tujino niso stvar ljubljanskega kliničnega centra je poudaril Jug. Dodal je, da bodo vso dokumentacijo predali NPU.

Vidijo pa iz tega primera po besedah direktorja sive cone, ki jih morajo bolje nasloviti. V UKC so zato že sprejeli pravilnik, ki natančneje ureja samoplačniške operacije. Bošnjak naj bi imel letos in lani po dve taki operaciji.

Od zdaj naprej bo moralo biti vsako ekspertno mnenje za tujega bolnika, ki bo obravnavan v UKC, opravljeno v UKC Ljubljana in tam tudi plačano.

Zdaj za dejanje mnenja preko interneta in v prostem času zdravniki UKC Ljubljana ne potrebujejo soglasja za delo drugje. Če pa zdravniki mnenja izdajajo kot popoldne zaposleni v neki drugi ambulanti, morajo imeti za to soglasje matičnega delodajalca.

Spomnimo. Pred dnevi so na Pop TV razkrili novo afero v zdravstvu: nevrokirurg Roman Bošnjak je 9. januarja z zasebnega elektronskega naslova družini iz Severne Makedonije poslal predračun za operacijo (odstranitev tumorja) v višini dobrih 27.000 evrov. Na predračunu je uradni logotip UKC Ljubljana, kjer je Bošnjak predstojnik Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo.

Kot je zapisal v elektronskem sporočilu, je uspel prvotno ceno znižati za dobrih pet tisočakov. Hkrati pa je sporočil, da jim bo zaračunal tudi zasebni honorar v višini 6000 evrov, ki naj ga »nakažejo agenciji v Hong Kong«. Kot razlog je navedel davčno optimizacijo.

Na Zdravniški zbornici Slovenije pozivajo k čimprejšnji preiskavi in razjasnitvi dogodkov v primeru oskrbe deklice iz Severne Makedonije. »Praksa, da visoko kvalificirani zdravniki nudijo svoje strokovno znanje kot konzultanti v mednarodnem okolju, ni sporna, vendar mora biti izpeljana na zakonit in transparenten način. Zdravniška zbornica Slovenije zagovarja ničelno toleranco do spornih ravnanj in je že sprožila postopke za razjasnitev dogajanja ter bo nudila državnim organom vso potrebno strokovno podporo pri obravnavi primera,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Sporna izjava premiera

V včerajšnji oddaji 24 ur zvečer pa je novo afero v zdravstvu komentiral tudi predsednik vlade Robert Golob in med drugim dejal, »da bi bil presenečen, če bi se izkazalo, da je ta oseba v sorodstvu s kakšnim političnim veljakom«.

Na prošnjo voditelja Uroša Slaka, če je lahko bolj konkreten, je odgovoril, da »se v to zdaj ne bo spuščal«.

Ker je sam načel to temo, ki je ni želel zaključiti, nas je zanimalo, zakaj je to sploh izjavil. Iz povedanega se namreč lahko razume, da je nekdo posredno kriv/vpleten že, ker je samo v sorodu z nekom, ki naj bi počenjal nekaj spornega. Vprašanja v zvezi s tem smo naslovili na kabinet predsednika vlade, odgovore še čakamo. Je pa Golob na današnje vnovično vprašanje enega od novinarjev na tiskovni konferenci po izvršnem odboru Gibanja Svobode o tem, katerega veljaka je imel včeraj v mislih, odgovoril: »Ne bom komentiral tistega, kar nisem želel komentirati, ker ne želim ad personam nič komentirati. Afere so afere. Jaz verjamem, da obstajajo pristojni organi v Sloveniji, ki so plačani in bolj usposobljeni in imajo pooblastila, da jih raziščejo. Zagotovo ni politika tista, ki mora v tem primeru preganjati take primere, so dovolj javni in tudi očitni.«

Po naših informacijah bi Golobova včerajšnja izjava lahko letela na političnega predstavnika ene od opozicijskih strank.