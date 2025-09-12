Zdravniška zbornica znova opozarja: Zdravniki ne obljubljajo čudežne ozdravitve

Zdravniška zbornica Slovenije je v zadnjih mesecih zaznala več zlorab identitet zdravnikov. Kot so zapisali na spletni strani, gre za resne primere, pri katerih neznanci brez vednosti in soglasja naših članov uporabljajo njihovo ime, fotografije ter celo izjave, ki jih nato z umetno inteligenco spremenijo in nadomestijo z izmišljenimi vsebinami. »Te vsebine praviloma služijo oglaševanju domnevnih 'čudežnih zdravil', ki nimajo strokovne podlage, in odvračanju od uradne medicine, zato lahko resno ogrozijo zdravje ljudi.«

Nazadnje so, kot so navedli, zlorabili identiteto Zlatka Frasa, strokovnega direktorja Interne klinike UKCL. Z uporabo umetne inteligence so spremenili vsebino njegove videoizjave in mu pripisali besede, ki jih nikoli ni izrekel. Pred kratkim se je zloraba identitete z namenom zavajanja javnosti ali pospeševanja prodaje »čudežnih zdravil« zgodila še vrsti drugih ugledih strokovnjakov, med njimi Tadeju Battelinu, Bojani Beović, Matiju Tomšiču, Alojzu Ihanu, Tatjani Lejko Zupanc, Jušu Kšeli, Mariu Fafanglu, Eriku Breclju in Davidu Zupančiču.

FOTO: Posnetek zaslona/Zdravniška zbornica Slovenije

Zlorabe ne kršijo le osebnostnih pravic zdravnikov, ampak so resna grožnja za zdravje ljudi, so opozorili na zdravniški zbornici. »Javnost je zavedena s trditvami o učinkovitosti izdelkov, ki nimajo znanstvene utemeljitve, hkrati pa se ruši zaupanje v zdravstveno stroko.«

V Zdravniški zbornici Slovenije vse primere, ki jih zaznajo, prijavijo tržnemu in zdravstvenemu inšpektoratu, Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ter policiji. Vendar so v boju tako rekoč nemočni, saj so se lažne spletne strani in objave začele širiti še hitreje, pogosto prek tujih strežnikov in s pomočjo plačanih oglasov na družbenih omrežjih.

Poleg tega na zdravstvenem inšpektoratu opozarjajo, da ne morejo ukrepati proti neznanemu ponudniku: »V primeru oglaševanja prehranskih dopolnil Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) lahko ukrepa, če gre za znanega ponudnika. Žal večina teh oglasov prihaja iz domen, registriranih v tretjih državah, zato tovrstnega oglaševanja ne moremo preprečiti ali pa storilci delujejo iz držav, kjer mednarodni pregon kaznivih dejanj ni mogoč. V večini primerov je zelo težko ali tako rekoč nemogoče izslediti ali pridobiti podatke o ponudnikih, ki stojijo za takšnimi spletnimi stranmi. S to problematiko se srečujejo po vsem svetu.«

Med zdravniki, katerih ime in fotografijo so zlorabili, je tudi Erik Brecelj. FOTO: posnetek zaslona/Zdravniška zbornica Slovenije

Tržni inšpektorat je v zvezi s krajo identitete zdravnika Tomislava Klokočovnika pojasnil podobno: »V takšnih primerih je zelo težko oziroma skorajda nemogoče pridobiti potrebne podatke o subjektih, ki stojijo za takšnimi spletnimi stranmi, Tržni inšpektorat RS pa, če ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, ne more uvesti postopkov proti neznanim subjektom. V večini primerov so takšne spletne strani registrirane v tujini (v večini primerov zunaj EU), kar še dodatno otežuje pridobivanje podatkov.«

Kot so dodali, je glede tega še najbolj učinkovito ozaveščanje javnosti.

Na zdravniški zbornici so zato ljudi ponovno pozvali, naj bodo ob branju in deljenju tovrstnih vsebin skrajno previdni, naj vedno preverijo vire informacij in predvsem naj nikoli ne zaupajo spletnim objavam, ki pod krinko znanih imen promovirajo »čudežna zdravila«.

»Zdravniki nikoli ne oglašujejo posameznih zdravil poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve z določenimi preparati ali prehranskimi dodatki. Tovrstne objave so neresnične, zavajajoče in lažne. Njihov namen je zgolj finančni dobiček tistih, ki stojijo za njimi, pri tem pa je lahko resno ogroženo zdravje ljudi,« so poudarili.