Zdravstvena blagajna rekordno hitro o splavu

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki odloča o porabi nekaj več kot štiri milijarde evrov na leto za zdravstvo, se je v rekordno kratkem času odzval na pobudo Inštituta 8. marec Nike Kovač, ki je 8. marca letos naslovila na skupščino ZZZS in vlado pobudo, naj zagotovita reproduktivne postopke iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja brez doplačil. Gre za približno tri tisoč umetnih prekinitev nosečnosti na leto, 2500 oploditev z biomedicinsko pomočjo in blizu tisoč sterilizacij in vazektomij, v skupni vrednosti 11,4 milijona evrov.

Infografika Delo.

V zmotnem prepričanju

»Ko sem slišala to pobudo in ob dejstvu, da je svobodno odločanje o rojstvu otroka ustavna kategorija, sem bila prepričana, da je to že zdaj stoodstotno financirano iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja,« je komentirala pobudo Inštituta 8. marec Martina Vuk, predstavnica zavarovancev v skupščini ZZZS, še nedavno predsednica ženskega foruma v stranki Socialnih demokratov, ki je dejala, da »to niso lahke in ne preproste odločitve, zato ne bi smele biti odvisne od finančnih zmožnosti. Bilo bi nujno, da so krite stoodstotno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.«

Reproduktivne postopke plačuje ZZZS 80-odstotno. Inštitut 8. marec je predlagal 100-odstotno plačilo. Pobudo 8. marca je včeraj podprla 45-članska skupščina ZZZS.

Podpora 100-odstotnemu plačilu iz javnih sredstev

Skupščini je predlagala, da naloži upravnemu odboru ZZZS, naj začne postopek, ki je potreben za ureditev stoodstotnega financiranja iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vukovo je podprl sindikalist Bojan Žvikart, odločitev pa sklenil namestnik predsednika skupščine Jakob Krištof Počivavšek, prav tako sindikalist, z mislijo, da je jasno, kakšno je stališče skupščine. To se je izkazalo tudi na glasovanju: 31 članov skupščine je glasovalo za stoodstotno kritje iz sredstev reproduktivnih postopkov iz obveznega zavarovanja, eden je bil proti.

Leta 2020 je bilo v Sloveniji izvedenih

691 sterilizacij žensk in 297 vazektomij, to je sterilizacij moških.

Dodatnih 2,3 milijona evrov

Zdaj ZZZS plača – tako kot veliko drugih zdravstvenih storitev – tudi reproduktivne postopke v 80 odstotkih, 20 odstotkov cene pa krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kdor ni zavarovan, mora 20 odstotkov do polne cene doplačati iz žepa. Lani je približno 8500 navedenih reproduktivnih postopkov po podatkih ZZZS stalo 11,4 milijona evrov, od tega je 2,3 milijona evrov plačalo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ta znesek – 2,3 milijona evrov – bo po novem plačal ZZZS, če bo postopek o stoodstotnem plačilu izpeljan do konca.

Rekordna poraba denarja Zdravstvena blagajna (ZZZS) je leta 2022 porabila 4,05 milijarde evrov, kar je 15,1 odstotka ali 531,9 milijona evrov več kot leto prej. Največ – 2,667 milijarde evrov – je odštela za plačilo zdravstvenih storitev, 691,8 milijona evrov za denarne dajatve, predvsem boleznino, 70,4 milijona evrov za zdravljenje v tujini in 54,6 milijona evrov za delo ZZZS. ZZZS je skupaj razpolagal s 3,941 milijarde evrov, od katerih je največ denarja – 3,568 milijarde evrov – zbral s prispevki zavarovancev, 250,9 milijona evrov je prispeval državni proračun iz davkov, preostanek pa so razna povračila po sporazumih.

Nejasen postopek

Ni namreč povsem jasno, kakšen postopek mora biti izpeljan za spremembo. Nekateri na skupščini so menili, da je treba spremeniti zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki v svojem 23. členu določa odstotke doplačil zdravstvenih storitev. Našteti reproduktivni postopki so navedeni pod tretjo alinejo tega člena skupaj s številnimi drugimi zdravstvenimi storitvami, za katere plača obvezno zavarovanje najmanj 80 odstotkov cene. V drugi alineji so navedene storitve, ki jih ZZZS krije v 90 odstotkih, v prvi takšne, ki jih krije stoodstotno. Zato so zagovorniki zakonodajnega postopka prepričani, da lahko skupščina sama vpliva zgolj v vrednostnem oknu do 89 odstotkov, o stoodstotnem plačilu pa mora odločati parlament. Drugi so prepričani, da zadostuje odločitev skupščine ZZZS. Tudi če bo obveljalo slednje, bo postopek dvostopenjski in zato razmeroma zamuden.