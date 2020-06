Zdravstvena kriza hud udarec za proračun

Ljubljana – Dve uri pred širšim koalicijskim vrhom so se sešli predsedniki štirih vladnih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Po tem sestanku je podpredsednik vlade in gospodarski minister Zdravko Počivalšek zadovoljno čivknil, da koalicijska pogodba obeta veliko ter da so odločeni nadaljevati delo. Stabilna koalicija je temelj za spoprijemanje z izzivi prihodnosti, je dodal. Počivalšek, ki ga čaka v parlamentu zagovor ob interpelaciji, je torej dobil zagotovilo o enotni podpori.Koalicijski vrh, pričakovano ga je poenotila še druga interpelacija proti notranjemu ministru Alešu Hojsu, je bil sicer namenjen pregledu ...