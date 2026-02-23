Zdravstvena nega in babištvo: zakon v pomoč, da bodo kadri ostali

Vsak dan v zdravstveni in socialnovarstveni sistem trenutno vstopa 28.874 izvajalcev zdravstvene nege in babištva. V Zbornici – Zvezi so prepričani, da bo zakon o zdravstveni negi in babištvu, za katerega so si prizadevali več let, poslanci pa so ga z 49 glasovi za in nobenim proti sprejeli 11. februarja, prispeval tudi k zadržanju delovne sile, ki si želi kariernega razvoja in pridobitve naprednih znanj.

Nove generacije iščejo izzive v poklicu ter želijo več specializacij in dela na različnih strokovnih področjih. Z novim zakonom jim bomo to lažje ponudili, pravi Anita Prelec, predsednica Zbornice – Zveze. Že 20 let ugotavljajo, da na bolnišničnih oddelkih slovenskih bolnišnic glede na potrebe pacientov primanjkuje od 2000 do 3000 medicinskih sester, kar je od 20 do 25 odstotkov. Še enkrat toliko kadra pa manjka v specialističnih ambulantah, diagnostični in operativni dejavnosti v bolnišnicah, na primarni ravni zdravstva in v zdravstveni negi v socialnovarstvenih zavodih. Dokument o kadrovskih standardih in normativih, ki mu je soglasje podal tudi razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego in babištvo, pa od leta 2024 še vedno čaka na ministrstvu za zdravje na nadaljnje postopke.